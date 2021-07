Wnętrostwo – gdy jąderko nie zstępuje. Przyczyny i powikłania

Wnętrostwo to wada rozwojowa, która dotyczy noworodków płci męskiej. W jej wyniku jedno jądro zostaje umieszczone w pachwinie lub jamie brzusznej i nie zstępuje do moszny. Jak przebiega leczenie wnętrostwa i co trzeba o nim wiedzieć?

Czym jest wnętrostwo?

Wnętrostwo zdarza się rzadko, u około 3 procent noworodków płci męskiej. W wyniku tej wady rozwojowej jądra nie schodzą do moszny i zostają nieprawidłowo umieszczone w jamie brzusznej lub w innym miejscu.

Początkowo wada ta nie niepokoi lekarzy, którzy zalecają obserwować dziecko i kontrolować je u pediatry. Jeśli po dwóch latach jąderko nie zstępuje, trzeba rozpocząć diagnostykę i odnaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy.

Przyczyny wady

Wnętrostwo to wada rozwojowa, która może mieć różne podłoże. Wśród najczęstszych przyczyn wymienia się:

zaburzenia hormonalne w czasie ciąży

urazy

nieprawidłową budowę anatomiczną

Rodzaje wady

Wnętrostwo dzieli się na:

wędrujące – jądro może cofać się z moszny do kanału pachwinowego

kanałowe – jądro znajduje się w kanale pachwinowym

brzuszne – badanie USG wykazuje, że jądro zostało nieprawidłowo umieszczone w jamie brzusznej

przemieszczone – jądro może przemieszczać się w nietypowe miejsca takie jak udo czy przestrzeń nadłonowa

Diagnostyka

Najczęściej rozpoznanie wnętrostwa stawiane jest tuż po porodzie. Gdy dziecko przychodzi na świat, położna od razu sprawdza jąderka. Jeśli wyczuwa tylko jedno, od razu informuje o tym lekarza oraz rodziców. Głównym zaleceniem jest obserwacja oraz kontrole u pediatry.

Zwykle jądro zstępuje samo, dlatego lekarze zalecają rodzicom, by nie stresowali się, a spokojnie czekali na to, czy zstąpi. Jeśli to się nie wydarzy, pediatra kieruje rodziców do chirurga urologa i zaleca wykonanie badania USG. Niekiedy lekarz zaleca również wykonanie tomografii komputerowej. Od wyniku badań uzależnione jest dalsze postępowanie.

Leczenie

Jeśli u chłopca lekarze nie wyczuwają dwóch jąder, w wieku 2-3 lat mogą zalecić podawanie hormonu gonadotropiny kosmówkowej. Leczenie hormonalne trwa kilka tygodni i powinno przynieść oczekiwane efekty. Gdy ich nie będzie, pozostaje jedynie operacja.

Leczenie wnętrostwa może polegać na wykonaniu laparoskopii, w czasie której chirurg sprawdza, czy jądro nie znajduje się w jamie brzusznej lub w innym miejscu. Jeśli tak jest, należy je stamtąd usunąć i sprowadzić do moszny. Leczenie operacyjne zaleca się najczęściej w przypadku jądra brzusznego, przemieszczonego czy kanałowego.

Powikłania

Leczenie wnętrostwa najczęściej wykonuje się u chłopców do 6. roku życia. Leczenie operacyjne jest konieczne, by nieprawidłowo umieszczone jądro nie przemieniło się w chorobę nowotworową. Ryzyko jest wysokie, dlatego rodzice nie powinni zaniedbać tego tematu.

Innym możliwym powikłaniem są problemy psychiczne w wieku dojrzałym. U mężczyzn brak jednego jądra może powodować poważne kompleksy i stać się przyczyną występowania stanów depresyjnych. Może (ale nie musi) powodować problemy z płodnością. Istotny jest stan, budowa i wielkość drugiego jądra. Jeśli jest ono prawidłowe, mężczyzna nie powinien mieć żadnych problemów ze spłodzeniem potomka.

Choroba nowotworowa

U mężczyzn po 30. roku życia może wystąpić nowotwór jądra. Choroba dotyka jąder, które zostały sprowadzone do moszny, ale i tych, których nie sprowadzono i funkcjonują poza moszną. Zwykle nie ma charakteru złośliwego, chyba że jądro zostało umiejscowione w jamie brzusznej.

Tam jest poddane działaniu wysokiej temperatury i funkcjonuje w warunkach, w których nie powinno się znaleźć. To może przyczynić się do wystąpienia choroby nowotworowej.

