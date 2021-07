Laparoskopia – prosty zabieg czy poważna operacja? Sprawdź, na czym polega

Laparoskopia to zabieg operacyjny, który jest uznawany przez pacjentów za szybką operację. Jej niewątpliwą zaletą jest fakt, że po zabiegu chory szybciej wraca do formy. Co warto o niej wiedzieć?

Czym jest laparoskopia?

Laparoskopia to operacja, w czasie której nie otwiera się całego brzucha. To ogromna zaleta, ponieważ powikłania pooperacyjne są zdecydowanie mniejsze niż w przypadku tradycyjnej operacji, a pacjent jest w stanie szybciej przejść przez rekonwalescencję.

Z tego względu, gdy lekarz informuje pacjenta, że będzie konieczna operacja, ale metodą laparoskopową, ten najczęściej wzdycha z ulgą. Wiąże się to nie z tylko z mniejszym bólem, ale i krótszym pobytem w szpitalu. Najczęściej zabiegi odbywają się w ramach tzw. chirurgii jednego dnia, czyli pacjent wychodzi do domu jeszcze tego samego bądź kolejnego dnia po operacji. Oczywiście, jeśli nie ma żadnych powikłań.

Na czym polega zabieg?

W czasie laparoskopii chirurg wykonuje zabieg za pomocą laparoskopu oraz trokara. To narzędzia, które umożliwiają dotarcie do jamy brzusznej i przeprowadzenie koniecznego leczenia operacyjnego.

Laparoskop to narzędzie, które składa się z rurki, teleskopu, kamery i latarki. Za pomocą kamerki lekarz obserwuje na monitorze komputera wnętrze jamy brzusznej, a za pomocą trokara przeprowadza zabieg. To drugie narzędzie ma ostre zakończenie i pozwala na wprowadzenie do brzucha narzędzi koniecznych do wykonania laparoskopii.

Jak wygląda operacja?

Do laparoskopii pacjent jest znieczulany w sposób ogólny. Następnie chirurg wprowadza do jamy brzusznej igłę odmową, dzięki którem pompuje gaz, który umożliwia stworzenie przestrzeni do operacji. Później trokarem nacina powłoki brzusznej i wprowadza laparoskop. Cały zabieg trwa od 30 do 90 minut.

Po operacji na skórze pozostają dwie maleńkie dziurki. Nie ma dużej blizny pooperacyjnej, na co głównie zwracają uwagę młodzi ludzie, bojąc się, że operacja zeszpeci im brzuch.

Konieczne badania

Na operację metodą laparoskopową pacjent zgłasza się wcześniej do szpitala. Musi mieć wykonane badania krwi, morfologię oraz krzepliwość. Niezbędne jest także oznaczenie grupy krwi, tak jak przed każdym innym zabiegiem operacyjnym.

Oprócz tego sprawdza się pracę serca i wykonuje badanie EKG. Jeśli wszystkie wyniki są prawidłowe, ustalana jest planowana operacja. Przed samym zabiegiem pacjent konsultuje się także z anestezjologiem. Lekarz przeprowadza wywiad medyczny i informuje pacjenta o tym, jak będzie wyglądał proces znieczulania go. Laparoskopię wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, chory jest usypiany do operacji.

Wskazania do zabiegu

Laparoskopowo leczy się:

zrosty w jamie brzusznej

przepuklinę pępkową

choroby śledziony

torbiele jajników

torbiele wątroby

choroby wyrostka robaczkowego (jeśli nie ma zapalenia otrzewnej)

choroby woreczka żółciowego

usuwanie pęcherzyka żółciowego

Zalecenia po zabiegu

Jeśli pacjent jest w dobrej formie po operacji, najczęściej szybko zostaje wypisany do domu. Nie oznacza to jednak, że może od razu wrócić do pracy i do aktywności fizycznej. Zalecany jest spoczynkowy tryb życia i przestrzeganie zasad lekkostrawnej diety, które skracają czas rekonwalescencji.

Powikłania

Laparoskopia uznawana jest za bezpieczny zabieg, po którym rzadko zdarzają się powikłania. Może wystąpić odma podskórna bądź płucna albo uszkodzenie powłok w jamie brzusznej. Nie zdarza się to jednak często.

Przeciwskazania

Zabiegu nie można przeprowadzać u pacjentów, cierpiących na choroby przewlekłe. Bezwzględnym przeciwskazaniem są:

astma



przewlekłe choroby płuc

choroby układu krążenia

zawał serca

Laparoskopii nie wykonuje się także u kobiet w ciąży.

