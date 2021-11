MZ: Rusza program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie

„Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat będą mogły skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień” – podano na oficjalnej stronie rządowej. Akcja startuje 23 listopada.

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnego szczepienia, nie muszą mieć recepty na szczepionkę. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień i umówią termin. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie, a następnie udać się na wizytę do lekarza kwalifikującego do zabiegu.

Mapa ponad 3000 punktów, w których można wykonać szczepienie przeciw grypie dostępna jest na stronie gov.

Na szczepienie powinny się zgłaszać osoby bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Nie trzeba robić przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

Zależy nam na tym, by jak najwięcej Polaków chciało i mogło ochronić się przed grypą, dlatego od 23 listopada rozszerzamy grupę, która będzie miała możliwość przyjęcia bezpłatnej szczepionki. Zwiększamy także liczbę szczepionek w aptekach – powiedział Adam Niedzielski.

Objawy grypy

U dorosłych:

trudności w oddychaniu

ból lub ucisk w klatce piersiowej lub brzuchu

zawroty głowy, splątanie lub utrata czujności

drgawki

brak oddawania moczu, co może wskazywać na odwodnienie

silny ból, osłabienie i niestabilność

gorączka lub kaszel, który odchodzi i wraca

pogorszenie innych istniejących schorzeń.

U dzieci:

Dzieci często mają podobne objawy jak dorośli, ale mogą również mieć objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty i biegunka. Jeśli dziecko ma następujące objawy, potrzebuje pomocy medycznej:

trudności w oddychaniu

szybkie oddychanie

niebieskawa twarz lub usta

ból w klatce piersiowej lub ściąganie żeber do wewnątrz podczas oddychania

silne bóle

odwodnienie, na przykład nie oddawanie moczu przez 8 godzin i płacz suchymi łzami

brak czujności lub interakcji z innymi

gorączka powyżej 40 °C lub jakakolwiek gorączka u dziecka poniżej 12 tygodnia życia

gorączka lub kaszel, który ustępuje, ale potem powraca

pogorszenie jakichkolwiek innych schorzeń.

