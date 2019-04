Zażywanie tego leku przeciwbólowego może zmniejszać naszą empatię?

Paracetamol (acetaminofen) jest jednym z najpopularniejszych leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych, dostępnych bez recepty. W większości przypadków jest bezpieczny i nie powoduje skutków ubocznych. Skutecznie walczy z bólem i daje ukojenie.

Jednak naukowcy z Uniwersytetu Ohio w Atenach postanowili sprawdzić jego wpływ na naszą zdolność współodczuwania z innymi. Głównym autorem badań jest Dominik Mischkowski i choć pomysł zbadania wpływu paracetamolu na nasze emocje wydaje się być zaskakujący, inni badacze już wcześniej próbowali znaleźć podobny związek. Np. w jednym badaniu z 2010 r. stwierdzono, że paracetamol zmniejsza ból psychiczny.

Paracetamol a empatia

Z badań Mischkowskiego wynika jednak, że ten powszechny lek przeciwbólowy osłabia reakcję nie tylko na własny ból, a także na ból innych. Aby to sprawdzić, naukowcy zwerbowali 114 uczestników. Dali połowie 1000 miligramów acetaminofenu, podczas gdy druga połowa otrzymała obojętne placebo. Ani naukowcy, ani uczestnicy nie wiedzieli, czy otrzymują aktywny lek, czy placebo.

Godzinę później zespół poprosił uczestników o przeczytanie krótkich fragmentów o ludziach mających pozytywne, podnoszące na duchu doświadczenia. Naukowcy zmierzyli, jak pozytywnie uczestnicy postrzegali wydarzenia i jaki mają stosunek do narratora opowieści.

Okazało się, że paracetamol zmniejszyć pozytywną empatię. Co ważne, naukowcy odkryli również, że acetaminofen nie stępił zdolności uczestników do zrozumienia, że ​​sytuacje, o których czytali, były pozytywne. Mimo to nie odczuwali empatii do narratora.

Chociaż wyniki badań są zaskakujące, potrzebne są dalsze analizy, najlepiej z większą liczbą uczestników. Warto również zauważyć, jak trudno jest określić ilościowo empatię lub jakiekolwiek inne ludzkie emocje. Jak wyjaśniają autorzy, istnieje potrzeba przeprowadzenia innych badań w celu powielenia i wykorzystania tych wyników.

