Bierzesz te leki lub suplementy? Uważaj na słońce!

Latem trudno jest unikać słońca, jednak czasami jest to wręcz wskazane, bo opalanie może skończyć się poważnymi problemami dermatologicznymi. Niektóre leki oraz suplementy diety i kąpiele słoneczne to wręcz wybuchowa mieszanka, dlatego dowiedz się, kiedy musisz zrezygnować ze słońca lub (o ile to możliwe) zakończyć przyjmowanie leków, jeżeli chcesz w pełni korzystać z uroków urlopu.

Przyjmowanie leków i kąpiele słoneczne nie zawsze idą w parze. Niektóre z przyjmowanych leków mogą powodować reakcje fototoksyczne, które objawią się m.in. powstawaniem przebarwień na skórze oraz są niebezpieczne dla oczu. Warto podkreślić, że nie są to łatwe do usunięcia przebarwienia oraz schorzenia wzroku i na pewno nie znikną one wraz z letnią opalenizną. Reakcje fototoksyczne – co to takiego? Aby mogła nastąpić reakcja fototoksyczna, konieczne jest połączenie promieniowania UV oraz drugiego czynnika, który wyzwoli jej wystąpienie. Najczęściej są to substancje zawarte w lekach, suplementach diety oraz ziołach, jednak czasami do reakcji fototoksycznej może też dojść po spożyciu niektórych pokarmów lub poddania działaniu promieni słonecznych skóry, na którą naniesiemy określoną substancję. W efekcie połączenia promieni UV i substancji fotouwrażliwiającej np. leku dochodzi do fototoksycznego zapalenia skóry. Fototoksyczne zapalenie skóry – objawy Fototoksyczne zapalenie skóry (nazywane też dość często alergią na słońce) początkowo powoduje objawy przypominające poparzenie słoneczne, czyli zaczerwienie skóry i pieczenie skóry; mogą pojawić się też pęcherze lub drobne krostki wypełnione płynem surowiczym. Trzeba wiedzieć, że fototoksyczne zapalenie skóry nie powstaje pod wpływem długotrwałej ekspozycji na słońce (jak ma to miejsce w przypadku poparzenia słonecznego). Następnie w miejscu odczynu zapalnego pojawiają się nieestetyczne i trudne do usunięcia, nawet z pomocą dermatologa, przebarwienia o intensywnie brązowej, sinej lub czerwonej barwie. Jakie leki powodują reakcje fototoksyczne? Istnieje bardzo dużo substancji fotouwrażliwiajacych, które mogą spowodować stan zapalny i przebarwienia na skórze, gdy przyjmujemy je doustnie oraz zewnętrznie. Leki powodujące forotoksyczne zapalenie skóry to, m.in.: antybiotyki chinolowe np. orfloksacyna,



leki przeciwbólowe i przeciwzapalne zawierające ibuprofen, piroksylan oraz naproksen,



leki o działaniu odwadniającym (moczopędnym) stosowane przy nadciśnieniu np. furosemid,



farmaceutyki stosowane w leczeniu padaczki,



leki przeciwcukrzycowe,



antydepresanty i inne leki psychotropowe,



leki hormonalne zawierające estrogeny, progesteron, hormony tarczycy, hormony kory nadnerczy,



leki zawierające tetracyklinę,



leki przeciwreumatyczne np. diklofenak,



leki przeciwgrzybicze (doustne i aplikowane na skórę),



niektóre leki przeciwalergiczne np. zawierające loratydynę.

Rośliny i zioła powodujące fototoksyczne zapalenie skóry to, m.in.: dziurawiec,



dziegcie,



rumianek,



nagietek,



arcydzięgiel,



barszcz Sosnowskiego (charakterystyczne poparzenia po kontakcie z tą rośliną są właśnie skutkiem ostrej reakcji fototoksycznej),



rośliny selerowate.

Warto wiedzieć, że fototoksyczne zapalenie skóry może rozwinąć się także pod wpływem działania substancji aplikowanych na skórę. Należą do nich np. bardzo popularne dodatki do perfum i wód toaletowych, czyli olejek bergamotowy, piżmo, olejek cedrowy, olejek z drzewa sandałowego, a także olejek waniliowy i olejek lawendowy, który chętnie stosujemy latem bezpośrednio na skórę, bo odstrasza zarówno owady latające, jak i kleszcze. Inne substancje, które powodują reakcje fototoksyczne Reakcje fototoksyczne mogą zostać wyzwolone także przez suplementy diety, np. z naturalnymi wyciągami roślinnymi oraz witaminą A, jak również obecne w żywności sztuczne barwniki i słodziki. Niebezpieczne dla naszej skóry są także psolareny, które naturalnie znajdziemy np. w roślinach selerowatych oraz cytrusach; stanowią one także jeden ze składników substancji zapachowych, które dodawane są do perfum, dezodorantów, kremów i balsamów oraz innych produktów kosmetycznych. Podsumowując, przyjmując leki oraz suplementy diety, trzeba dokładnie zapoznać się z ulotką preparatu, bo jest ona cennym źródłem informacji na temat tego, czy możemy w czasie kuracji korzystać z kąpieli słonecznych. Warto zwrócić też uwagę na składniki suplementów diety oraz stosowane zioła, bo nawet z pozoru niegroźny rumianek, może spowodować reakcję fototoksyczną. Kolejnym zagrożeniem są dla nas kosmetyki, których stosujemy coraz więcej i tym samym zwiększamy ryzyko powstawania reakcji alergicznych oraz stanów zapalnych wywołanych działaniem promieniowania UV.