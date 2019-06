Filtry UV chronią czy szkodzą? Odpowiada pierwsza w Polsce „skin coach”

Ochrona przeciwsłoneczna jest niezwykle ważna, szczególnie latem. Gdy skóra wystawiona jest na działanie szkodliwego promieniowania UVA i UVB, może dojść do jej uszkodzenia. Opalenizna jest tego pierwszym efektem. Brak właściwej ochrony prowadzi nie tylko do szybszego starzenia się skóry, ale także przebarwień, przesuszenia, a nawet rozwoju nowotworów skóry. Mimo to co i rusz pojawiają się informacje, że kremy przeciwsłoneczne są niepotrzebne, a wręcz znacznie zaburzają produkcję witaminy D (promienie słoneczne są do tego niezbędne). Nie dziwi więc, że coraz więcej osób zastanawia się, czy może nie lepiej byłoby z nich zrezygnować.

Czy rezygnować z filtrów UV?

Bożena Społowicz jest pierwszym w Polsce skin coachem i autorką książki „Skin coach. Twoja droga do pięknej i zdrowej skóry”. Ostatnio coraz więcej dyskutuje się na temat filtrów UV zawartych w kremach – jedni uważają, że są konieczne, inni, że to niezdrowa chemia. Więc jak w końcu jest z tymi filtrami – chronią czy szkodzą? Obejrzyj wideo:

