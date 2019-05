Już za chwilę rozpocznie się sezon urlopowy. Będziemy mnóstwo czasu spędzać na świeżym powietrzu, w lasach i parkach. A więc w miejscach bytowania kleszczy. To ważne, by wiedzieć, jak chronić się przed ich ukąszeniami. Przede wszystkim trzeba umieć rozpoznać kleszcza. Ich ukąszenia na ogół nawet nie czuć, ponieważ w ich ślinie znajdują się substancje znieczulające.

Centers for Disease Control and Prevention (agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej) opublikowało w mediach społecznościowych zdjęcie babeczki z makiem, na której znajdują się także kleszcze. W ten sposób eksperci chcą zwrócić uwagę na to, jak niewielkie potrafią być kleszcze.

„Na tym zdjęciu jest 5 kleszczy. Widzisz je?” – napisano pod zdjęciem. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy zszokowanych internautów. Niektórzy z nich przyznają, że obraz ten będzie im się śnił po nocach i nigdy już nie zjedzą babeczki.

Zrozumienie, że kleszcze mogą występować w różnych rozmiarach, może uchronić nas przed potencjalnymi skutkami ukąszenia. Pamiętajmy, by po powrocie ze spaceru zawsze dokładnie oglądać całe swoje ciało, a także ubrania i buty.

