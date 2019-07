Co roku palenie zabija ponad 7 milionów ludzi. Jak im pomóc?

Co roku tytoń zabija ponad 7 milionów ludzi. Ostrzeżenia graficzne na opakowaniach papierosów, zakazy reklamy i ustawy antynikotynowe stanowią środki ochrony dla dwóch trzecich ludności świata. Najnowszy raport WHO wskazuje na konieczność pomocy w tym zakresie.

Zaprzestanie palenia ratuje życie, poprawia zdrowie i pozwala zaoszczędzić pieniądze. Dzięki temu zmniejsza ryzyko chorób serca, udaru, przewlekłej choroby płuc i raka. Rzucenie palenia tytoniu może wydłużyć oczekiwaną długość życia nawet o 10 lat, przy jednoczesnej poprawie jego jakości.

Wyeliminowanie tego nałogu ma również znaczenie ekonomiczne, ponieważ pozwala zaoszczędzić aż 422 miliardy dolarów na wydatkach związanych z opieką zdrowotną i ponad 1000 miliardów dolarów więcej z powodu wzrostu wskaźnika zgonów związanych z paleniem. 40 procent tych kosztów dotyczy krajów o niskich i średnich dochodach.

Obecna światowa polityka zdrowotna ma na celu zmniejszenie zużycia tytoniu o 30 procent. Punktem odniesienia jest Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (WHO FCTC) opisująca wypróbowane i sprawdzone środki mające na celu zmniejszenie popytu na tytoń, a także ograniczenie zgonów i zachorowalności na dolegliwości związane z zażywaniem różnych postaci tytoniu. Raport MPOWER z 2017 r. koncentrował się na sześciostopniowej strategii, która łączy się z FCTC WHO. Punkty mówią o:

kontroli stosowania tytoniu i profilaktyce;

ochronie ludzi przed działaniem dymu tytoniowego;

propozycji pomocy w rzuceniu tytoniu;

ostrzeganiu przed niebezpieczeństwami związanymi z tytoniem;

egzekwowaniu zakazu reklam produktów tytoniowych;

podnoszeniu akcyzy.

Rzucić? Ale jak?

Istnieje wiele form pomocy w porzuceniu nałogu, w tym terapie behawioralne, terapie farmakologiczne, materiały edukacyjne na temat zdrowia. Ważne jest to, że programy dotyczące zaprzestania palenia tytoniu są porównywalne z badaniami przesiewowymi w kierunku raka piersi pod względem korzyści, jakie przynoszą, w stosunku do ich kosztów. Wymaga to większego zaangażowania politycznego i gospodarczego w działania na rzecz zaprzestania palenia tytoniu, takie jak włączenie ich do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, współpraca z organizacjami prywatnymi, dostarczanie różnorodnych źródeł informacji o ryzyku, jakie niesie palenie.

Rezygnacja z palenia tytoniu jest jedną z najlepszych rzeczy, które każdy może zrobić dla własnego zdrowia. Pakiet MPOWER daje rządom wielu krajów narzędzia, które pomagają ludziom pozbyć się nałogu. Poinformował o tym dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO. Nacisk kładziony jest na włączenie programów mających na celu eliminację nałogu tytoniowego do istniejących programów opieki zdrowotnej. Dzięki temu będzie możliwe zmniejszenie kosztów i dotarcie do większej liczby osób. Inne aspekty obejmują przeciwdziałanie błędnym informacjom o rzekomych „pomocach w zaprzestaniu palenia”, takich jak e-papierosy. Mogą one skutecznie uniemożliwić pozbycia się nałogu.

Statystyki są nieubłagane

W bieżącym raporcie przeanalizowano, w jaki sposób programy antynikotynowe działają w krajach członkowskich. Każdy z punktów został zrealizowany na najwyższym poziomie w kilku krajach nowo objętych programem w okresie między publikacją bieżącego raportu a jego bezpośrednim poprzednikiem. 59 krajów nie wdrożyło nawet jednego punktu.

Kompleksowe programy pomocowe są dostępne w 23 z 171 krajów objętych nadzorem WHO. Oznacza to, że około 2,4 miliarda ludzi może korzystać z tych programów, w porównaniu z zaledwie 0,4 miliarda w 2007 r. Obejmują one bezpłatne telefony zaufania, doradztwo w zakresie podstawowych świadczeń usług zdrowotnych i bezpłatne substytuty nikotyny.

Obecnie ostrzeżenia graficzne na opakowaniach wyrobów tytoniowych i wiele innych środków mających wpływ na ograniczenie palenia tytoniu dotarły do kilku krajów zamieszkanych przez 5 miliardów ludzi. Ten punkt objął zatem cztery razy więcej osób niż 10 lat temu. Jednak specjaliści przyznają, że pozostało jeszcze wiele do zrobienia. W 10 krajach wprowadzono akcyzę na tytoń w wysokości 75 procent (lub więcej) ceny detalicznej. Zatem za papierosy musi płacić więcej 14 procent populacji w porównaniu z 8 procentami wykazanymi w poprzednim raporcie.

