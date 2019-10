Czy można zwrócić lek do apteki?

Coraz częściej odwiedzamy apteki w celu nabycia różnych leków dostępnych bez recepty oraz suplementów diety. Kupujemy w nich także leki przepisywane nam przez lekarza, jednak nie mamy pojęcia, czy możemy je zwrócić np. z powodu zmiany sposobu leczenia lub dokonania nieprzemyślanych zakupów. Jakie są zasady zwrotu leków w aptekach? Czy możemy zwrócić nieotwarte opakowanie zakupionego preparatu i otrzymać zwrot pieniędzy?

Czy możemy zwrócić leki do apteki?

Leki wydawane ze wskazania lekarza nie podlegają zwykłemu prawu zwrotu, jakie przysługuje konsumentom w przypadku dokonywania zakupu innych produktów w sklepach. Leki to wyjątkowo wrażliwe m.in. temperaturę preparaty o określonym działaniu, więc ich zwrot mógłby wiązać się z dużym ryzykiem, które dotyczy warunków przechowywania oraz narażenia preparatu np. na kontakt z chorobotwórczymi bakteriami.

Leki oraz wyroby medyczne nie mogą być zwracane do apteki z powodu zakupu zbyt dużej liczby opakowań, zmiany sposobu leczenia czy dokonania nieprzemyślanych zakupów, bo narażałoby to aptekę na straty – taki lek trzeba wyrzucić, bo nie może on trafić do ponownego obrotu. Powodem takiego stanu rzeczy jest bezpieczeństwo pacjentów – nigdy nie wiadomo, w jakich warunkach było przechowywane opakowanie z lekiem oraz czy nie zostało ono np. naruszone, a ośrodek leczniczy skażony lub podmieniony na inny. Oczywiście, w większości przypadków, tak się nie dzieje, a pacjent chce zwrócić lek w sytuacji, gdy zrobi za duże zapasy lub lekarz nagle zmieni sposób leczenia i leki okażą się już niepotrzebne. Niestety, w aptece obowiązują pewne zasady, które uwzględniają zwrot leków tylko w przypadku:

wady jakościowej leku, która zostaje ujawniona po otwarciu opakowania np. nietypowy zapach produktów płynnych, nietypowa barwa, niepokojący wygląd tabletek lub kapsułek,



wydania przez farmaceutę nieodpowiedniego leku z powodu pomyłki.

Zaistnienie powyższych sytuacji jest wskazaniem do zwrotu leku oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów jego zakupu. Farmaceuta powinien uznać taką reklamację. Warto wyjaśnić, że zwrot kosztów zakupu dotyczy jedynie wydania niewłaściwego leku przez farmaceutę, a nie źle wystawionej recepty – jeżeli to lekarz popełni błąd i wypisze nieodpowiedni lek, pacjent nie może oczekiwać zwrotu kosztów jego zakupu w aptece.

Zwrot innych produktów zakupionych w aptece

W aptece kupujemy nie tylko leki, ale także inne produkty np. suplementy diety i kosmetyki, jednak ich też nie możemy zwrócić z powodu dokonania nieprzemyślanych zakupów. Informuje nas o tym najczęściej napis przy kasie, którego treść warto wziąć pod uwagę, jeżeli nie jesteśmy pewni czy zakupione produkty są nam naprawdę niezbędne, jednak w przypadku ujawnienia wady jakościowej zakupionego produktu farmaceuta powinien i w tym przypadku uznać naszą reklamację i zwrócić koszty zakupu produktu. W przypadku, gdy kupujemy w aptece np. urządzenia medyczne, obowiązuje standardowa gwarancja ich producenta, więc nie musimy się martwić – jeżeli produkt nie będzie działał prawidłowo lub się zepsuje w okresie gwarancyjnym, to możemy skorzystać z przysługującej nam ochrony i żądać od producenta naprawy urządzenia, jego wymiany lub zwrotu pieniędzy.

Podsumowując, zakupione leki i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi z przyczyn związanych z bezpieczeństwem innych pacjentów. Lek, który został wydany kupującemu i „opuścił” teren apteki, może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób, którym zostałby ponownie sprzedany, więc nie może być mowy o jego zwrocie z wyjątkiem opisanych powyżej przypadków. Warto jednak pamiętać, że w aptekach możemy oddać leki przeterminowane oraz takie, których już nie stosujemy w celu ich prawidłowej utylizacji, która chroni środowisko naturalne przed zanieczyszczaniem niebezpiecznymi substancjami.