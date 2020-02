Metronidazol – lek przeciwbakteryjny. Jak go stosować?

Metronidazol to silny lek przeciwbakteryjny, który dostępny jest m.in. w formie tabletek. Wydaje się go z przepisu lekarza, więc można go kupić jedynie na receptę. Kuracja Metronidazolem pozwala usunąć z organizmu szkodliwe dla zdrowia drobnoustroje, które atakują zarówno wnętrze organizmu, jak i mogą bytować na jego powierzchni i powodować zakażenie ran.

Metronidazol – wskazania

Wskazaniem do zastosowania Metronidazolu są zakażenia pierwotniakami z rodzaju Balantidium, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Trichomonas oraz bakteriami beztlenowymi z rodzaju:

Fusobacterium,

Clostridium,

Gardnerella vaginalis,

Bacteroides,

Streptococcus,

Eubacterium.

Lek ten stosowany jest także w zakażeniach ziarniakami beztlenowymi. Najczęściej Metronidazol stosowany jest w przypadku:

konieczności zapobiegania zakażeniom bakteryjnym ran pooperacyjnych,

leczenia zakażeń bakteryjnych m.in. posocznicy, zapalenia płuc, wrzodziejącego zapalenia dziąseł, zapalenia otrzewnej,

leczeniu ropni narządów wewnętrznych (np. ropień mózgu, ropień wątroby),

leczenia amebozy i lambliozy,

leczenia rzęsistkowicy oraz bakteryjnego zapalenia pochwy,

leczenia odleżyn i owrzodzeń,

leczenia wrzodów żołądka, będących efektem aktywnego zakażenia bakterią z rodzaju Helicobacter pylori.

Metronidazol to bardzo silny lek o działaniu przeciwbakteryjnym, dlatego jego zastosowanie musi być zawsze skonsultowane z lekarzem i poprzedzone wykonaniem badań, które potwierdzą konieczność przeprowadzenia agresywnej kuracji przeciwbakteryjnej. Warto wiedzieć, że oprócz działania na szkodliwe dla zdrowia bakterie, Metronidazol niszczy także pożyteczną florę bakteryjną, więc nie należy stosować go bez wyraźnych wskazań lekarskich. Kuracja często wiąże się z wystąpieniem zakażenia grzybiczego, więc konieczne może być zastosowanie dodatkowych leków osłonowych oraz leków przeciwgrzybiczych.

Czytaj także:

Zapalenie płuc bez wysokiej gorączki? Jakie objawy powinni wzbudzić niepokój?

Metronidazol – działanie

Metronidazol działa jedynie na bakterie beztlenowe oraz pierwotniaki, dlatego warto wykonać badania w celu dokładnego poznania drobnoustroju, który powoduje objawy chorobowe. Profilaktyczne stosowanie leku ma miejsce jedynie pod ścisłą kontrolą lekarza, dlatego nie należy samodzielnie podejmować decyzji o rozpoczęciu leczenia, np. korzystając z leku, który pozostał po wcześniejszej kuracji.

Metronidazol przenika do tkanek, narządów oraz płynów ustrojowych, skąd przedostaje się do wnętrza chorobotwórczych drobnoustrojów, przenikając przez błonę komórkową i niszcząc ich DNA. Skuteczność działania leku przy prawidłowym zastosowaniu i przeprowadzeniu pełnej kuracji jest bardzo wysoka. Ważne: lek nie działa na bakterie tlenowe oraz bakterie względnie beztlenowe. W przypadku równoczesnych zakażeń kilkoma drobnoustrojami konieczne jest stosowanie wielokierunkowej kuracji różnymi lekami przeciwbakteryjnymi.

Czytaj także:

Żurawina – czy faktycznie pomaga przy infekcjach dróg moczowych?

Jak stosować Metronidazol?

Stosowanie Metronidazolu musi zawsze odbywać się pod kontrolą lekarza. W zależności od rodzaju schorzenia oraz wieku pacjenta stosuje się inne dawkowanie leku. Kuracja najczęściej trwa 7 dni i nie należy jej przedłużać ze względu na to, że Metronidazol może wskazywać potencjalne działanie mutagenne. Wskazują na to niektóre badania, jednak nie ma na razie ostatecznych dowodów na to, że kuracja Mertonidazolem może być niebezpieczna dla zdrowia.

Stosowanie leku musi być zgodne z zaleceniami lekarza. Ważne informacje dla pacjenta znajdują się także w ulotce leku, w której znajdziemy najczęściej stosowane dawkowanie w przypadku m.in. zakażeń bakteriami beztlenowymi, ostrych zakażeń okołozębowych i wrzodziejącego zapalenia dziąseł, rzęsistkowicy, lambliozy, amebozy, owrzodzeń i odleżyn. W ulotce znajdują się także informacje na temat dawkowania leku w celu zapobiegania zakażeniom bakteriami beztlenowymi np. po zabiegach operacyjnych.

Czytaj także:

Czym różni się suplement od leku? Podpowiadamy, jak nie dać się nabrać