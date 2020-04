Czy leki bez recepty (OTC) są bezpieczne dla kierowców?

Wypadki i kolizje a stosowanie leków

Wprawdzie kierowcy wiedzą, że nie mogą wsiadać za kierownicę pojazdu po spożyciu alkoholu lub zażyciu narkotyków, to jednak już niewielu z nich zdaje sobie sprawę, że niektóre leki, w tym również leki bez recepty (inaczej: OTC) także mogą mieć negatywny wpływ na zdolność do kierowania samochodem czy motocyklem. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), aż 20 proc. wypadków drogowych może być spowodowanych preparatami leczniczymi, które nierzadko pogarszają sprawność psychofizyczną. Jest to istotny problem, gdyż jak prognozuje WHO, wypadki drogowe w 2030 będą zajmowały 5. miejsce na liście zagrożeń dla zdrowia i życia, wyprzedzając nawet choroby nowotworowe.

Czy stosując leki bez recepty (OTC), można bezpiecznie prowadzić pojazd?

Kierowcy mają niewielką świadomość dotyczącą niekorzystnego wpływu leków na zdolność do kierowania pojazdem, które, chociaż często są bez recepty, mogą działać na organizm podobnie jak alkohol czy też środki odurzające. Co gorsza, działanie niektórych leków może utrzymywać się nawet kilka dni, dlatego też podczas zakupu leków bez recepty, należy zapytać farmaceutę o wpływ zawartych w preparacie substancji na zdolność do prowadzenia pojazdów, a jeśli nie ma takiej możliwości, bezwzględnie przeczytać ulotkę. Ponadto stosując kilka leków jednocześnie, należy pamiętać, że substancje zawarte w lekach mogą wchodzić między sobą w interakcje i powodować skutki niepożądane lub osłabiać/wzmacniać ich działanie.

Leki dostępne bez recepty (OTC) mogą pogarszać sprawność psychofizyczną i tym samym utrudniać przetwarzanie informacji, analizę oraz zdolność do podejmowania decyzji, co niewątpliwie jest niekorzystne dla kierowcy. Wiele z tych preparatów może także niekorzystnie wpływać na koordynację ruchową, co może opóźniać reakcję. Ponadto leki bez recepty mogą również powodować zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz osłabiać czujność i uwagę. Dodatkowo wśród najważniejszych przyczyn wypadków drogowych często wymienia się też nadmierną senność, którą także wywołuje wiele leków OTC.

Jakie leki bez recepty utrudniają lub uniemożliwiają bezpieczne prowadzenie pojazdu?

Decydując się na prowadzenie pojazdu, nie można wcześniej stosować leków bez recepty zawierających kodeinę. Jest to substancja, która znajduje się w wielu lekach przeciwbólowych, które uśmierzają ból głowy, ból migrenowy, ból pleców, ból reumatyczny, ból zęba oraz łagodzą objawy przeziębienia i grypy. Kodeinę zawierają także przeciwkaszlowe preparaty bez recepty, a także często łączy się ją z ibuprofenem i paracetamolem. Kierowcy nie powinni ich stosować, gdyż powodują apatię, senność, otępienie, zawroty głowy, nadmierne uspokojenie, a jako że kodeina zaliczana jest do środków odurzających, to dodatkowo kierowca ryzykuje utratą prawa jazdy. Negatywny wpływ na zdolność prowadzenia samochodu mają także leki przeciwhistaminowe pierwszej generacji (dwie kolejne są bardziej bezpieczne), do których zalicza się wiele popularnych preparatów stosowanych podczas alergii i redukujących jej objawy (np. katar, zapalenie spojówek, alergiczny obrzęk), gdyż mogą wywoływać senność, rozkojarzenie, nadmierne zmęczenie i zawroty głowy, a także dlatego, że przyjęte wieczorem, mogą oddziaływać na organizm przez cały kolejny dzień. Warto wiedzieć, że do leków przeciwhistaminowych zaliczane są także popularne preparaty OTC, które wykorzystuje się w objawowym leczeniu przeziębienia i grypy (zarówno w formie tabletek, jak i do rozpuszczenia w wodzie), dlatego też przed ich zastosowaniem, koniecznie należy przeczytać ulotkę i sprawdzić, jak wpływają na zdolność do prowadzenia pojazdu.

Trzeba uważać też na inne preparaty bez recepty np. suplementy

Kierowcy powinni mieć również na uwadze to, że niektóre preparaty zawierające rośliny takie jak melisa lekarska, kozłek lekarski, chmiel zwyczajny oraz męczennica cielista, także mogą negatywnie wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów. Warto o tym pamiętać, bo często zalecane są np. w przypadku leczenia bezsenności oraz jako środki na uspokojenie.

