Bierzesz te leki? Musisz uważać na słońce

Przyjmowanie leków i suplementów diety oraz stosowanie preparatów leczniczych o działaniu miejscowym na skórę w połączeniu z promieniowaniem słonecznym, może doprowadzić do pojawienia się trudnych do usunięcia przebarwień i zapalenia skóry, które wymaga długiego leczenia. Z tego względu warto dowiedzieć się, po jakich lekach powinniśmy unikać przebywania na słońcu.

Leki a opalanie

Przyjmując niektóre leki, nie powinniśmy się opalać. Dla zdrowia skóry musimy unikać słońca podczas stosowania wybranych leków dostępnych na receptę, leków dostępnych bez recepty, suplementów diety oraz ziół. Ma to związek z niekorzystnym wpływem zawartych w nich związków na wygląd i zdrowie skóry oraz ogólną kondycję organizmu. Niewiele osób o tym wie, co sprawia, że długo wyczekiwany urlop przestaje cieszyć i zamienia się w koszmar. Aby uniknąć problemów, trzeba zapoznać się z ulotkami przyjmowanych leków, w których znajdziemy ważne informacje na temat możliwości wystąpienia reakcji fototoksycznych.

Co to jest reakcja fototoksyczna?

Reakcja fototoksyczna (fotouczulenie) to skutek połączenia niektórych naturalnych i chemicznych substancji z promieniowaniem UV. Wskutek połączenia promieniowania UV ze znajdującymi się w składzie leków, suplementów diety, ziół, a nawet niektórych pokarmów, balsamów do ciała i perfum związków na skórze mogą pojawiać się trudne do usunięcia przebarwienia, wysypki, zaczerwienienia oraz poważne stany zapalne. Niektóre substancje sprawiają, że skóra bardzo szybko ulega poparzeniom słonecznym i dochodzi do fototoksycznego zapalenia skóry.

Reakcje fototoksyczne nie zdarzają się często, bo zwykle lekarz lub farmaceuta informują nas o konieczności rezygnacji z przebywania na słońcu podczas kuracji. Ważne: przed reakcją fototoksyczną nie uchronią nas kremy z wysokim filtrem. Jedynym sposobem na uniknięcie fotouczulenia oraz pojawienia się przebarwień na skórze jest unikanie słońca.

Po jakich lekach nie wolno się opalać?

Wbrew pozorom spora grupa leków może wyzwolić reakcję fototoksyczną. Należą do nich zarówno popularne leki dostępne bez recepty, jak i leki stosowane w przypadku częstych schorzeń m.in. o podłożu alergicznym, grzybiczym, bakteryjnym i pasożytniczym. Co więcej, do grupy niebezpiecznych w połączeniu ze słońcem substancji zalicza się niektóre suplementy diety i zioła, które często przyjmujemy np. na uspokojenie lub niestrawność. Kolejną grupą leków, które mogą wyzwalać reakcje fototoksyczne, są antydepresanty i leki moczopędne.

Nie opalaj się, przyjmując ibuprofen

Leki z ibuprofenem znajdują się w każdej apteczce i często stosujemy je na ból głowy lub bóle menstruacyjne. W sezonie letnim, kiedy chcemy korzystać z kąpieli słonecznych, lepiej łagodzić ból paracetamolem, który nie wyzwala reakcji fototoksycznych.

Także silniejsze leki przeciwbólowe nie powinny być przyjmowane w czasie plażowania. Zaliczamy do nich m.in. preparaty stosowane w łagodzeniu bólu mięśni i stawów, czyli ketoprofen, diklofenak i naproksen. Silne reakcje fototoksyczne wywołują też inne leki z grupy niesteroidowych leków o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.

Nie opalaj się, przyjmując leki o działaniu moczopędnym

Do grupy laków moczopędnych zalicza się m.in. leki stosowane w schorzeniach układu moczowego oraz leki na nadciśnienie tętnicze. Szczególnie niebezpieczne dla skóry są farmaceutyki, w których składzie znajduje się:

indapamid



furosemid,



hydrochlorotiazyd.

Nie opalaj się, przyjmując leki na cukrzycę

Cukrzyca to choroba, która dotyka coraz więcej osób. W przypadku leczenia cukrzycy typu 2 bardzo często stosowana jest fotouczulającametformina; niekorzystne reakcje skórne mogą wywołać też leki, które zawierają glipizyd.

Nie opalaj się, przyjmując antybiotyki

Antybiotyki to kolejna grupa leków o działaniu fototoksycznym. Do szczególnie niebezpiecznych zalicza się leki zawierające sulfonamidy np. tetracyklinę.

Nie opalaj się, przyjmując leki na grzybicę

Stosowanie preparatów przeciwgrzybiczych doustnie i miejscowo na skórę także może doprowadzić do fototoksycznego zapalenia skóry. Kąpiele słoneczne są bezwzględnie zakazane podczas kuracji gryzeofulwiną, terbinafiną, itrakonazolem i ketokonazolem.

Inne leki o działaniu fotouczulającym

Uszkodzenia skóry i przebarwienia mogą też powodować naturalne leki i suplementy diety, które zawierają psolareny (np. wyciąg z nagietka i rumianku), leki hormonalne, leki antydepresyjne, leki przeciwmalaryczne (chinina), stosowana na alergię loratydyna oraz inne farmaceutyki i naturalne preparaty.