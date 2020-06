Nagłe odstawienie leków antydepresyjnych. Objawy, które wymagają pilnej pomocy

Leki antydepresyjne są ratunkiem dla osób, które z powodu depresji nie mogą normalnie funkcjonować. W wielu przypadkach ich stosowanie ratuje życie, bo pogłębiająca się depresja to jedna z przyczyn samobójstw. Choć antydepresanty są lekami powszechnie stosowanymi w leczeniu depresji, to ich nagłe i nieuzgodnione z lekarzem odstawienie może doprowadzić do pojawienia się bardzo niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu oraz życiu objawów.

Jak działają antydepresanty?

Antydepresanty to szczególna grupa leków, których nie należy przyjmować na własną rękę i odstawiać bez zgody lekarza. Pomimo dużej skuteczności w łagodzeniu objawów depresji oraz innych chorób o podłożu psychicznym, mogą one powodować poważne skutki uboczne oraz wywoływać tzw. zespół odstawienny.

Działanie leków antydepresyjnych opiera się na bezpośrednim oddziaływaniu na komórki nerwowe oraz przewodnictwo neurochemiczne w mózgu. Tego typu środki o działaniu psychotropowym stosowane są w medycynie od wielu dekad, jednak nie oznacza to, że są w pełni bezpieczne dla zdrowia.

Dzięki działaniu antydepresantów możliwe jest zredukowanie objawów depresji i normalne funkcjonowanie osób chorych w społeczeństwie. Antydepresanty nie tylko poprawiają nastrój, ale także powodują, że osoba chora może zapomnieć o innych objawach związanych z depresją, fobiami, zaburzeniami nerwicowymi i innymi schorzeniami o podłożu psychicznym. Poprzez wpływ na przewodnictwo nerwowe i regulowanie stężenia noradrenaliny oraz serotoniny redukują one zarówno objawy o podłożu psychicznym, jak i towarzyszące im objawy somatyczne.

Leki antydepresyjne poprawiają nastrój, redukują stres i wynikające z niego objawy somatyczne, łagodzą problemy z zasypianiem, łagodzą uczucie lęku i niepokoju, a także pozwalają normalnie funkcjonować w społeczeństwie, przywracając chęć do życia, jednak odstawione bez porozumienia z lekarzem stają się bardzo niebezpieczne. Pojawiające się w wyniku nagłego przerwania terapii objawy odstawienne nie dotyczą jedynie samopoczucia, ale także mogą doprowadzić np. do zawału oraz wylewu.

Odstawienie antydepresantów – objawy

Zespół odstawienny to grupa specyficznych objawów, które pojawiają się po przerwaniu kuracji antydepresantami. Występuje on także u osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, nikotyny, leków i może powodować różne objawy somatyczne oraz zaburzenia psychiczne.

W przypadku antydepresantów najczęściej po nagłym odstawieniu pojawiają się:

objawy grypopodobne,



zaburzenia snu,



zaburzenia ruchowe,



zaburzenia emocjonalne,



nagłe zmiany nastroju,



agresja,



lęk,



uczucie drętwienia kończyn,



zawroty głowy,



zaburzenia widzenia,



ogólne złe samopoczucie.

Powyższe objawy pojawiają się u niemal wszystkich pacjentów, którzy odstawiają antydepresanty. Aby im zapobiegać, stopniowo zmniejsza się dawkę leku i monitoruje stan pacjenta. W przypadku osób, które nagle odstawią antydepresanty, mogą pojawić się dodatkowe objawy, które wymagają nagłej pomocy lekarskiej. Wyróżniamy tutaj m.in.:

zaburzenia świadomości,



zaburzenia widzenia,



omamy wzrokowe i słuchowe,



silne napady lęku i agresji,



otępienie,



problemy z chodzeniem,



splątanie,



utratę przytomności,



drgawki,



myśli samobójcze,



ból w klatce piersiowej.

Obserwując u siebie lub bliskich nam osób powyższe objawy, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem i poinformować go o nagłym zaprzestaniu stosowania antydepresantów.

Ważne: każdy z nietypowych i niepokojących objawów, które pojawiają się po odstawieniu antydepresantów, wymaga konsultacji lekarskiej. W niektórych przypadkach konieczne może być ponowne przyjmowanie leków lub zastosowanie innych metod łagodzenia występujących dolegliwości. W skrajnych przypadkach nagłe przerwanie leczenia antydepresantami może spowodować natychmiastowy nawrót choroby, która zaatakuje ze zdwojoną siłą, zagrażając nie tylko zdrowiu, ale także życiu.