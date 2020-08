Ten popularny lek może przyspieszać progresję zaawansowanych nowotworów u osób starszych

Badanie, które zostało przeprowadzone przez zespół kierowany przez naukowców z Massachusetts General Hospital (MGH), Berman Center w Minnesocie i Monash University w Australii, zostało opublikowane w Journal of the National Cancer Institute.

Przekonujące dowody z badań klinicznych, które obejmowały głównie osoby dorosłe w średnim wieku, pokazują, że aspiryna może zmniejszać ryzyko zachorowania na raka, zwłaszcza raka jelita grubego. Brakuje jednak informacji dla osób starszych.

Skutki uboczne zażywania aspiryny

Aby zapewnić wgląd, badacze zaprojektowali i zainicjowali badanie ASPirin in Reducing Events in the Elderly (ASPREE), pierwsze randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo z codzienną, małą dawką aspiryny (100 mg) u zdrowych osób starszych. W badaniu wzięło udział 19114 australijskich i amerykańskich mieszkańców społeczności w wieku 70+ lat (mniejszości w USA 65+) bez chorób układu krążenia, demencji lub niepełnosprawności fizycznej na początku badania. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej aspirynę lub placebo i obserwowani przez medianę 4,7 roku.

W październiku 2018 roku badacze opublikowali bardzo zaskakujący i niepokojący raport pokazujący związek między używaniem aspiryny a podwyższonym ryzykiem zgonu, głównie z powodu raka. Bieżący raport zawiera teraz bardziej wszechstronną analizę związanych z rakiem skutków aspiryny u uczestników ASPREE. „Przeprowadziliśmy to badanie jako bardziej szczegółowe badanie wpływu aspiryny na rozwój raka, a także zgony z powodu raka” – wyjaśnił starszy autor Andrew T. Chan, szef oddziału epidemiologii klinicznej i translacyjnej w MGH, Dyrektor epidemiologii w MGH Cancer Center i profesor medycyny w Harvard Medical School.

Niepokojące badania nad aspiryną

Dr Chan i jego koledzy poinformowali, że 981 uczestników, którzy brali aspirynę i 952, którzy przyjmowali placebo, zachorowało na raka. Nie było statystycznie istotnej różnicy między grupami, jeśli chodzi o ogólny rozwój raka lub o rozwój określonych typów raka. Aspiryna była jednak związana z 19% wyższym ryzykiem rozpoznania raka, który się rozprzestrzenił (lub z przerzutami) i 22% wyższym ryzykiem zdiagnozowania raka w stadium 4 lub zaawansowanym. Ponadto wśród uczestników, u których zdiagnozowano zaawansowanego raka, osoby przyjmujące aspirynę miały większe ryzyko zgonu podczas obserwacji niż osoby przyjmujące placebo.

Warto zauważyć, że zdecydowana większość uczestników badania nie przyjmowała wcześniej aspiryny przed 70. rokiem życia. „Chociaż te wyniki sugerują, że powinniśmy być ostrożni przy rozpoczynaniu terapii aspiryną u zdrowych starszych osób dorosłych, nie oznacza to, że osoby, które już przyjmują aspirynę – zwłaszcza jeśli zaczęli ją przyjmować w młodszym wieku – powinni przerwać przyjmowanie aspiryny” dodał dr Chan.

