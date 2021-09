Leki na niewydolność serca bez refundacji. To efekt nowej decyzji Ministerstwa Zdrowia

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne zaleca, by flozyny były stosowane w leczeniu chorych z niewydolnością serca na tym samym poziomie, co inne leki. Kardiolodzy podkreślają, że są one skuteczne, a niekiedy nawet ratują życie.

Jednak obowiązującą od 1 września 2021 lista leków refundowanych nie zakłada dofinansowania farmakoterapii flozynami. Porozumienie Organizacji Kardiologicznych już od dawna prosi Ministerstwo Zdrowia, by te specyfiki uwzględnić. Niestety bez skutku. Ostatni raz na liście refundacyjnej leki te były w 2019 roku. Pandemia COVID-19 dodatkowo pogorszyła sytuację pacjentów kariologicznych. W 2020 r. było o 17 proc. więcej zgonów z powodu chorób kardiologicznych niż w 2019 r. Poważnym problemem jest niewydolność serca – choroba, z powodu której umiera w Polsce aż 16 osób na godzinę!

Czym jest niewydolność serca?

Niewydolność serca to stan zagrażający zdrowiu i życiu, który może mieć różne podłoże. Prowadzi do wyniszczenia organizmu na skutek braku wystarczającego odżywienia i natlenienia narządów wewnętrznych. Stan ten objawia się w dość charakterystyczny sposób i wiąże się z m.in.: brakiem tolerancji wysiłku fizycznego, zastojem wody w organizmie, zaburzeniami hormonalnymi, zaburzeniami czynnościowymi wszystkich narządów wewnętrznych.

Do niewydolności serca mogą doprowadzić wady serca, choroby przewlekłe, choroby zakaźne, a także nasz tryb życia. Najczęściej niewydolność serca ma związek z uszkodzeniami w obrębie tego narządu, które mogą być skutkiem zawału, wrodzonych i nabytych wad serca, a także nadużywania alkoholu, palenia tytoniu i siedzącego trybu życia.

