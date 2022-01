Nadmanganian potasu – działanie i zastosowanie

Nadmanganian potasu to ciemnofioletowe kryształki, które po rozpuszczeniu w wodzie, stosowane są w celu łagodzenia odczynu zapalnego skóry oraz błon śluzowych. Substancję tę doskonale znają rodzice niemowląt i małych dzieci, bo jest ona tradycyjnie stosowana w celu łagodzenia dolegliwości związanych z potówkami i pieluszkowym zapaleniem skóry. Jak i kiedy stosować nadmanganian potasu? Czy środek ten może nam zaszkodzić?

Co to jest nadmanganian potasu?

Nadmanganian potasu to tani i skuteczny środek odkażający, który dostępny jest w aptece bez recepty. Służy on w celu sporządzania leczniczego roztworu do stosowania na skórę i błony śluzowe, który przyśpiesza leczenie m.in. infekcji bakteryjnych. Nadmanganian potasu wspomaga leczenie oraz zapobiega nadkażeniu bakteryjnemu i grzybiczemu podrażnionej skóry i błon śluzowych.

Sól potasowa kwasu nadmanganowego to nieorganiczny związek chemiczny o właściwościach utleniających. Niegdyś nadmanganian potasu był jednym z niewielu dostępnych środków odkażających do stosowania na ropiejące rany i owrzodzenia. Obecnie jego popularność nie jest duża, co ma związek z ogromnym wyborem środków o działaniu antyseptycznym, które nie wymagają precyzyjnego odmierzania dawki oraz specjalnego przygotowania przed zastosowaniem.

Charakterystyczne, fioletowe kryształki nadmanganianu potasu wymagają rozpuszczenia w wodzie. Ważne: nadmanganian nie może być stosowany wewnętrznie – środek ten nadaje się jedynie do użytku zewnętrznego. W przypadku płukania ust nadmanganianem potasu np. w celu redukcji dolegliwości związanych z bólem gardła lub zakażeniem grzybiczym jamy ustnej należy zachować szczególną ostrożność. Roztwór nadmanganianu nie nadaje się do picia, bo wykazuje toksyczne działanie na organizm.

Nadmanganian potasu znajduje dość szerokie zastosowanie. Jest nie tylko skutecznym preparatem odkażającym i wspomagającym gojenie, ale także bywa stosowany jako odczynnik chemiczny, utleniacz w reakcjach chemicznych oraz środek zwalczający pasożyty m.in. u ryb.

Nadmanganian potasu – działanie

Jak już zostało wspomniane, nadmanganian potasu wykazuje działanie utleniające. Jest skutecznym środkiem odkażającym, który redukuje bakterie oraz grzyby, przyśpieszając proces leczenia, a także zapobiegając rozwojowi zakażenia skóry i błon śluzowych.

Nadmanganian potasu – zastosowanie

Stosowanie nadmanganianu potasu do przemywania skóry oraz do kąpieli zalecane jest w przypadku m.in. często diagnozowanych schorzeń dermatologicznych. Nadmanganian potasu stosuje się na m.in.:

trądzik,

potówki,

odparzenia skóry,

infekcje intymne,

pieluszkowe zapalenie skóry,

zainfekowane rany,

ropnie,

owrzodzenia,

grzybicę skóry i błon śluzowych,

zapalenie gardła.

Nadmanganian potasu – jak zrobić roztwór?

Działanie nadmanganianu potasu zależne jest od stężenia zastosowanego roztworu. Roztwór nadmanganianu potasu, który ma redukować stan zapalny skóry i błon śluzowych nie może być zbyt silny – do bezpośredniego zastosowania na skórę i błony śluzowe stosuje się roztwór o jasnoróżowym kolorze. Do kąpieli stosuje się roztwór o rubinowej barwie, który należy wlać do napełnionej wodą wanny. Woda do leczniczej kąpieli powinna mieć intensywny, różowy kolor.

Do przygotowania roztworu o niewielkim stężeniu wystarczy wziąć kilka kryształków nadmanganianu potasu i rozpuścić je w szklance letniej wody. Silniejszy roztwór uzyskamy, gdy rozpuścimy kilkanaście kryształków nadmanganianu. Warto wiedzieć, że utleniający się roztwór nadmanganianu potasu zmienia barwę na brązową, co jest naturalnym zjawiskiem.

Roztwór nadmanganianu potasu o zbyt dużym stężeniu może powodować podrażnienia, dlatego należy stosować go z umiarem i po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Przed pierwszym zastosowaniem warto wykonać próbę uczuleniową, przemywając słabym roztworem skórę w dole łokciowym, dole podkolanowym lub po wewnętrznej stronie nadgarstka i obserwując, czy nie pojawi się zaczerwienienie, świąd, a także inne, niepokojące dolegliwości.

