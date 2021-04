Zapalenie gardła. Przyczyny, objawy i leczenie

Zaczyna się dość niewinnie, bo od uczucia suchości i łaskotania w gardle. Następnie pojawiają się bardziej nieprzyjemne i nasilające się objawy, czyli pieczenie i ból gardła, problemy z przełykaniem, podwyższona temperatura ciała, katar i suchy kaszel. To typowe objawy zapalenia gardła, z którymi każdy z nas przynajmniej raz miał „przyjemność” walczyć z pomocą farmaceutyków lub domowych metod.

Zapalenie gardła – przyczyny

Zapalenie gardła jest chorobą o różnym podłożu. Może zostać wywołane przez wirusy lub bakterie i cechować się odmiennym nasileniem objawów oraz przebiegiem. Wirusowe zapalenie gardła ma zwykle łagodniejszy przebieg – nie powoduje znacznego podwyższenia ciepłoty ciała i możemy sobie z nim poradzić domowymi sposobami.

Jego przyczyną jest najczęściej infekcja spowodowana przez wirusy przeziębienia oraz paragrypy. Bakteryjne zapalenie gardła to poważny problem, który może wymagać zastosowania antybiotykoterapii. Bakteryjne zapalenie gardła, czyli angina to najczęściej efekt zakażenia paciorkowcami, które odpowiadają za około 90% przypadków tej choroby. Zapalenie gardła to bardzo powszechna dolegliwość, która dotyczy dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Choroba przenosi się drogą kropelkową (wirusowe zapalenie gardła) oraz poprzez bezpośredni kontakt (bakteryjne zapalenie gardła). Latem zapaleniu gardła sprzyja szok termiczny, na który narażamy śluzówkę, sięgając po zimne napoje oraz lody i spożywając je naprzemiennie z ciepłymi posiłkami lub napojami.

Zapalenie gardła – objawy

Wirusowe zapalenie gardła i bakteryjne zapalenie gardła nie objawiają się w taki sam sposób. Choć początkowo trudno jest określić podłoże choroby, to na źródło zakażenia wskazuje m.in. stopień nasilenia objawów. Typowe objawy wirusowego zapalenia gardła to:

suchość śluzówki,

uciążliwe łaskotanie w gardle,

suchy kaszel,

katar i uczucie zatkanego nosa,

przekrwienie śluzówki gardła,

ból i pieczenie gardła,

stan podgorączkowy.

W przypadku infekcji wirusowej zwykle nie mamy do czynienia z gorączką, jednak u małych dzieci nawet choroby wirusowe mogą spowodować znaczny wzrost temperatury. W tym przypadku objawy nie są bardzo uciążliwe, pojawiają się stopniowo i szybko mijają na skutek leczenia domowymi sposobami oraz przyjmowania farmaceutyków.

Objawy bakteryjnego zapalenia gardła to:

silny ból gardła,

opuchlizna i przekrwienie śluzówki oraz migdałków,

brak kaszlu lub sporadyczny kaszel,

problemy z przełykaniem,

umiarkowana lub wysoka gorączka.

Zakażenie bakteryjne cechuje się szybkim postępem choroby i może uwzględniać także pojawienie się białego nalotu na tylnej ścianie gardła, łukach podniebiennych i migdałkach. Często leki dostępne bez recepty nie przynoszą ulgi i nie są w stanie zbić gorączki – wówczas niezbędne jest zastosowanie antybiotykoterapii.

Zapalenie gardła może mieć łagodny lub ostry przebieg. Ostre zapalenie gardła stanowi zagrożenie dla zdrowia m.in. niemowląt i małych dzieci, osób przewlekle chorych, osób z obniżoną odpornością oraz seniorów. W przypadku ostrego przebiegu choroby pojawia się ryzyko niedożywienia oraz odwodnienia, ze względu na silny ból gardła i problemy z przełykaniem, a także może pojawić się silny obrzęk, który utrudnia oddychanie.

Zapalenie gardła – leczenie

Leczenie zapalenia gardła zależne jest od rodzaju zakażenia. W przypadku zakażenia wirusowego stosowane jest przede wszystkim leczenie objawowe, które uwzględnia leki przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, stosowanie preparatów odkażających gardło w postaci tabletek do ssania lub sprayu, płukanki ziołowe oraz leki na kaszel i katar.

Leczenie zakażenia bakteryjnego wymaga zastosowania antybiotyków oraz uwzględnia stosowanie wyżej wymienionych leków w celu łagodzenia dokuczliwych objawów. Domowe metody leczenia zapalenia gardła uwzględniają przede wszystkim stosowanie płukanek np. z szałwii, rumianku, tymianku, rozcieńczonej nalewki bursztynowej, stosowanie inhalacji ziołowych oraz nebulizacji.

