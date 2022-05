Bierzesz leki z tej listy? Musisz unikać słońca

Promienie słoneczne mogą mieć zarówno korzystny, jak i niekorzystny wpływ na organizm. Ekspozycja na słońce umożliwia organizmowi wytwarzanie witaminy D, a także po prostu poprawia humor. Jednak zbyt długie przebywanie w zbyt mocnym słońcu naraża nas na ryzyko udaru słonecznego i oparzeń skórnych. Promienie słoneczne w połączeniu z niektórymi lekami mogą także powodować reakcje fotoalergiczne i fototoksyczne.

Dlaczego leki wywołują reakcje alergiczne?

Niektóre leki mają w swoich składach substancje, które mogą prowadzić do zwiększonej wrażliwości skóry na promienie słoneczne. Tego typu reakcje, określane jako uczulenie na słońce, występują w różnym natężeniu, gdyż nawet osoby przyjmujące te same preparaty, mogą mieć inną wrażliwość na daną substancję.

Co warto podkreślić, substancje fotouczulające znajdujące się w preparatach, są aktywne bez względu na formę przyjmowania – mogą to być zarówno leki doustne, jak i przyjmowane zewnętrznie (maści, żele itp.). Warto także wiedzieć, że mechanizm działania oraz reakcja różni się w zależności od zastosowanej w leku substancji. W preparatach zawarte są fotoaktywne cząsteczki, które pod pływem słońca aktywują się, tym samym uszkadzając komórki skóry. W takich sytuacjach jest to reakcja fototoksyczna. Z kolei może również występować reakcja fotoalergiczna, czyli opóźniona, gdy objawy pojawiają się np. po dwóch dniach i także w miejscu, które było osłonięte przed promieniami słonecznymi.

Uważaj na niektóre leki

Należy podkreślić, że po przyjęciu niektórych leków słońce może wywołać choroby skóry (fotodermatozy), których najczęstszym objawem jest zaczerwienienie, swędzenie, rumień i pęcherze. Zdarza się jednak, że reakcja nie występuje od razu i dopiero po jakimś czasie na skórze mogą pojawić się przebarwienia bądź duże, brązowe plamy, które także są symptomami reakcji konkretnych substancji na słońce. Ciekawe jest, że reakcje fotouczulające mogą być efektem nie tylko przyjmowania leków, ale także stosowania preparatów roślinnych, kosmetyków i perfum.

Te substancje w połączeniu z promieniami słonecznymi mogą wywoływać reakcje alergiczne

Chociaż lista substancji, które wchodzą w reakcje z promieniami słonecznymi i mogą powodować negatywne skutki jest długa, to warto się z nią zapoznać i po ich zażyciu, unikać słońca. Warto podkreślić, że znajdują się wśród nich nie tylko leki specjalistyczne, ale także te stosowane powszechnie. Do popularnych leków, które mogą wywołać reakcje fotouczulające zalicza się leki przeciwzapalne i przeciwbólowe.

6 typów leków fotouczulających, które w połączeniu z promieniami słonecznymi, najczęściej wywołują negatywne objawy skórne:

leki antykoncepcyjne – jeśli zawierają estradiol, to mogą wywoływać brązowe plamki,



leki moczopędne – zawierające furosemid i hydrochlorotiazyd prowadzą do reakcji skórnych, a badania naukowe dowodzą, że u tych pacjentów częściej występuje czerniak,



leki przeciwdepresyjne – zawierające amitryptylinę, często powodują czerwone plamy na skórze dłoni, dekoltu i szyi,



leki przeciwtrądzikowe – zawierające tetracyklinę, mogą powodować występowanie reakcji opóźnionych, które skutkują pojawieniem się brązowych plam,



leki przeciwarytmiczne – zawierające amiodaron zwiększają nadwrażliwość na słońce, która występuje nawet u 75% pacjentów,



leki przeciwpadaczkowe – zawierające fenytoinę powodują powstawanie beżowo-brązowych plam, głównie na czole, a także ramionach i szyi,



Inne leki, których substancje w połączeniu ze słońcem, mogą dać reakcje fotouczulające:

leki przeciwgrzybicze z itrakonazolem,



antybiotyki z doksycykliną,



chemioterapeutyki,



leki na nadciśnienie tętnicze z diltiazem,



leki przeciwłuszczycowe z psolarenami,



środki przeciwbakteryjne z kwasem paraaminobenzoesowym.



