Przełom w leczeniu łysienia plackowatego. Zatwierdzono nowy skuteczny lek

Olumiant – lek, którego substancją czynną jest baricytynib, został pierwotnie zatwierdzony do leczenia niektórych dorosłych pacjentów z umiarkowaną oraz ciężką aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów. Obecnie FDA zatwierdziła baricytynib w formie tabletek doustnych do leczenia dorosłych pacjentów z ciężkim łysieniem plackowatym. Lek umożliwi leczenie systemowe łysienia plackowatego, które uznawane jest za chorobę autoimmunologiczną, w której skutek organizm atakuje własne mieszki włosowe.

Działanie leku na łysienie plackowate – badania

Lekarze wyjaśniają, że baricytynib jest inhibitorem tzw. kinazy janusowej (JAK), który blokuje aktywność enzymów, aby zapobiec wystąpieniu reakcji zapalnych.

Biorący udział w badaniach pacjenci otrzymywali codziennie placebo, 2 mg leku albo 4 mg leku. Pomiarem skuteczności w obu badaniach był odsetek pacjentów, którym udało się przywrócić, co najmniej 80 proc. pokrycia włosów na skórze głowy w ciągu 36 tygodni podawania leku.

Wnioski z badania

Olumiant został sprawdzony pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa w dwóch kontrolowanych placebo badaniach z udziałem pacjentów, u których wystąpiło co najmniej 50 proc. wypadanie włosów na skórze głowy od ponad 6 miesięcy.

22 proc. ze 184 pacjentów otrzymujących 2 mg Olumiant i 35 proc. z 281 pacjentów otrzymujących 4 mg Olumiant osiągnęło odpowiednie pokrycie włosów na skórze głowy, w porównaniu z 5 proc. ze 189 pacjentów otrzymujących placebo,

17 proc. ze 156 pacjentów otrzymujących 2 mg Olumiant i 32 proc. z 234 osób otrzymujących 4 mg Olumiant osiągnęło odpowiednie pokrycie włosów na skórze głowy, w porównaniu z 3 proc. ze 156 pacjentów otrzymujących placebo.

Czym jest łysienie plackowate?

Łysienie plackowate jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty włosów, zwłaszcza u młodych osób przed 30 rokiem życia. Chorują na nie zarówno kobiety jak i mężczyźni. Problem łysienia plackowatego dotyczy obecnie ok. 1 proc. populacji na świecie. W przypadku łysienia plackowatego układ odpornościowy omyłkowo atakuje mieszki włosowe, czyli struktury, z których wyrastają włosy. Mieszki włosowe stają się mniejsze i przestają produkować włosy, co prowadzi do ich wypadania. Utrata włosów może wystąpić na skórze głowy, a w niektórych przypadkach na brwiach, rzęsach i twarzy, a także na innych częściach ciała. Często zdarza się, że wyłysiałe miejsca same ponownie zarastają włosami.

Czytaj też:

Dlaczego skóra na głowie boli? To może oznaczać problemy ze zdrowiem