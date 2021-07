Ruszył program nieodpłatnych badań Profilaktyka 40 PLUS. Zapisz się już dziś

Już o 1 lipca każdy Polak, który w danym roku kończy 40 lat, będzie mieć dostęp do jednorazowego pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych. Inicjatywa ta ma zwiększyć liczbę badań profilaktycznych, dzięki którym można wykrywać objawy wielu chorób. Pakiet będzie obejmował od 6 do 12 rodzajów badań.

„Epidemia koronawirusa wpłynęła na zmianę naszego stylu życia. Nagłe ograniczenie aktywności fizycznej oraz wzrost natężenia stresu spotęgował ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne. W tym czasie zauważyliśmy mniejszą liczba przeprowadzonych badań w porównaniu do poprzedniego roku, które umożliwiłyby ich wczesne wykrycie, dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie programu badań profilaktycznych 40 PLUS” – poinformował dr Adam Niedzielski, Minister Zdrowia.

Profilaktyka 40 plus – jak skorzystać z programu?

Po 1 lipca wypełnij ankietę w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

Po jej uzupełnieniu otrzymasz e-skierowanie na pakiet badań.

Po uzyskaniu e-skierowania zapisz się na badania w placówce, która realizuje program.

E-skierowanie na badane nie będzie wymagało wydrukowania ani pobrania go z Internetowego Konta Pacjenta. Placówka medyczna, do której zgłosi się pacjent w celu wykonania badań, pobierze tę informację z systemu informatycznego – wystarczy zgłosić się do niej z dowodem osobistym. Osoby, które nie korzystają z IKP, będą mogły zapisać się na badania w ramach programu za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej.

Pakiety badań dla kobiet i mężczyzn

Pakiet wspólny: pomiar ciśnienia tętniczego, ocena miarowości rytmu serca oraz ustalenie masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie i wskaźnika BMI.

Pakiet badań dla kobiet – morfologia krwi, kontrolny profil lipidowy lub pomiar stężenia cholesterolu całkowitego, badanie stężenia glukozy, ocena funkcji wątroby (AIAT, AspAT, GGTP), badanie ogólne moczu, badanie na krew utajoną w kale, badanie kreatyniny w surowicy oraz badanie stężenia kwasu moczowego.

Pakiet badań dla mężczyzn – morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym oraz płytkami krwi, oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c, badanie stężenia glukozy i cholesterolu całkowitego (lub kontrolny profil lipidowy), badanie ogólne moczu, badanie na krew utajoną w kale, test PSA (badanie w kierunku raka prostaty), badanie kreatyniny i stężenia kwasu moczowego, próby wątrobowe (AIAT, AspAT, GGTP).

Start inicjatywy ogłosił premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Program zyskał przydomek „500+ na zdrowie”.

