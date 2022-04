Pierwsze objawy ciąży. Mogą pojawić się jeszcze przed terminem spodziewanej miesiączki

Pierwsze objawy ciąży mogą pojawić się kilka dni a niekiedy kilka tygodni od momentu zapłodnienia. Nie zawsze pierwsze objawy ciąży są charakterystyczne. Często kobiety określają je tylko jako „zmianę samopoczucia”.

Ciąża — jak dochodzi do zapłodnienia?

Aby zapłodnienie było możliwe, konieczne jest, by organizm kobiety uwolnił komórkę jajową. Dzieje się tak tylko jeden raz w ciągu miesiąca, a jajeczko jedynie przez 24 godziny jest zdolne do zapłodnienia. Zapłodnienie następuje gdy żeńska komórka jajowa połączy się z plemnikiem w jajowodzie. Zygota, czyli komórka, która powstała z ich połączenia zagnieżdża się w macicy kobiety.

Jak długo trwa ciąża?

Ciąża trwa 280 dni, czyli 40 tygodni. Nie zawsze można precyzyjnie określić moment kiedy doszło do zapłodnienia, dlatego przyjmuje się za tę datę pierwszy dzień ostatniej miesiączki. Precyzyjnie wiek płodu pozwala określić badanie USG.

Jakie czynniki decydują o wystąpieniu dolegliwości w czasie ciąży?

Ciąża, jak wiadomo, nie jest chorobą, ten stan powoduje jednak u kobiet zmianę samopoczucia i szereg dolegliwości. O tym, z jaką intensywnością wystąpią i jakie to będą dolegliwości, decyduje wiele czynników. Zaliczamy do nich m.in.:

wiek,

ogólny stan zdrowia,

kondycję fizyczną,

uwarunkowania genetyczne.

Najwięcej nieprzyjemnych dolegliwości występuje na początku ciąży i w jej ostatnim trymestrze. Wytchnieniem dla wielu ciężarnych jest trymestr drugi, w którym kobiecie zwykle dopisuje dobre samopoczucie.

Brak miesiączki to jeden z charakterystycznych objawów ciąży, ale nie pierwszy. Zobacz, jakie są inne objawy.

Poranne mdłości



Kobiety we wczesnych stadiach ciąży często odczuwają mdłości. Mdłości mogą pojawić się jednak też o każdej innej porze dnia. Ich przyczyną jest wysoki poziom estrogenu i progesteronu w organizmie lub niski poziom cukru we krwi. Mdłości nasilają się z powodu stresu, zmęczenia lub intensywnych zapachów.



Zmiany w piersiach



Już na początku ciąży kobieta może zauważyć pewne zmiany w kształcie piersi i wielkości. Może odczuwać ich ciężkość, obrzmienie lub objawy znane jako zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS). Zwykle też w pierwszym okresie ciąży sutki stają się ciemniejsze i powiększają się.



Nadwrażliwość na zapachy

W ciąży możesz odczuwać wrażliwość na zapachy. Dlaczego? Jedną z możliwych przyczyn może być zmieniający się poziom hormonów w organizmie. W czasie ciąży poziom estrogenu jest tak wysoki, że zmysł węchu odbiera zapachy bardzo intensywnie.



Plamienie, skurcze w dole brzucha



We wczesnej fazie ciąży często pojawia się plamienie. Nazywa się to krwawieniem z implantacji. Może mieć jasnoróżowy lub brązowawy kolor i może pojawić się na tydzień przed terminem miesiączki. Jest to naturalne i nie wymaga interwencji lekarza.

Kobiety mogą również odczuwać również skurcze w dole brzucha. Dzieje się tak, z powodu wzrastającego w macicy przepływ krwi. Gdy skurcze są bardzo silne, wymagają konsultacji z lekarzem.



Zmiany nastroju

Za zmiany nastroju w ciąży odpowiadają hormony. Początkowe dni są najgorsze, ponieważ gwałtownie zmienia się poziom hormonów, w tym estrogenu i progesteronu. Często dochodzi do tego stres spowodowany nową sytuacją.Czytaj też:

