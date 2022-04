Nie siedź w domu! Zmniejszysz o 40 proc. ryzyko depresji

Badania pokazują, że jeśli jesteśmy aktywni, nasz organizm lepiej funkcjonuje. Dotyczy to zarówno aspektów zdrowia psychicznego jak i kondycji fizycznej. Naukowcy wskazują, że wysiłek nie musi być duży, a nawet krótkie okresy aktywności sumują się, przynosząc korzyści dla organizmu. Należy więc dołożyć starań, żeby zwiększyć ilość czasu spędzonego na świeżym powietrzu, a wiosna temu sprzyja.

Co powstrzymuje nas przed spędzaniem wolnego czasu na świeżym powietrzu?

Badanie przeprowadzono na ogólnokrajowej próbie ponad 2 tys. dorosłych różnej płci i w różnych wieku. W badaniu zadawano pytanie o intencje spędzania wolnego czasu na łonie natury i realizację zamierzeń.

„Respondenci zostali zapytani, na ile są pewni, że mogą spędzać co najmniej dwie godziny tygodniowo w na łonie przyrody i co ma wpływ na ich decyzję. Pod uwagę brano czynniki takie jak: pogoda, harmonogram pracy zawodowej oraz koszty. Zapytano ich również, czy w ciągu najbliższych trzech miesięcy zamierzają uczestniczyć w zajęciach odbywających się na świeżym powietrzu, takich jak: piesze wędrówki, zwiedzanie parków i zajęcia ruchowe” – wskazał współautor badania prof. Jay Maddock, z Texas A & M University.

Stwierdzono, że to czy spędzamy czas na łonie natury, zależy w dużej mierze od podejmowanych intencji i skuteczności realizacji zamierzeń, które zmniejszają się wraz z wiekiem. Problem dotyczy w większym stopniu kobiet, które rzadziej niż mężczyźni decydują się na wyjście z domu.

Nigdy nie jest za późno

Naukowcy dowodzą, że na to, by zdecydować się na wyjście z domu i ruch na świeżym powietrzu nigdy nie jest za późno. Aktywność ruchowa jest konieczna w każdym wieku. Brak ruchu prowadzi do zaniku masy mięśniowej, osłabienia mięśni, a także do pogorszenia samopoczucia. Regularnie podejmowana aktywność fizyczna pozwala lepiej radzić sobie z emocjami, stresem, poprawia jakość snu oraz zwiększa możliwości poznawcze. Aktywność fizyczna jest też skuteczna w walce z zaburzeniami nastroju i depresją. Badania wskazują, że osoby, które przebywają na świeżym powietrzu, mają o 40 proc. mniejsze szanse zachorowania na depresję niż te, które siedzą w domu.

