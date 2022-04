Kwarc – minerał o wyjątkowych właściwościach. Odmiany, działanie

Kwarc to kamień ozdobny z rodziny minerałów, które zaliczane są do grupy krzemianów przestrzennych. Niegdyś w przypadku kwarcu stosowano nazwę „kwadrze”, z którą możemy spotkać się np. w dawnej literaturze ezoterycznej oraz opracowaniach naukowych, które dotyczą zastosowania i właściwości minerałów. Kryształy kwarcu składają się przede wszystkim z dwutlenku krzemu. Minerał ten występuje w wielu kolorach; czysty kwarc lepiej znany jest pod nazwą kryształ górski.

Kryształy kwarcu mają specyficzny wygląd. Najczęściej kwarc jest kryształem słupkowym o układzie heksagonalnym, ale spotykane są także m.in. kryształy kwarcu odmiany ziarnistej, kryształy bipiramidalne i kryształy pseudoreguralne. Wyróżniamy wiele różnych odmian kwarcu, które poznamy po specyficznym kolorze. Dzięki dużej różnorodności tych minerałów są one bardzo cenione jako surowiec jubilerski. Kwarc jest często stosowanym minerałem do produkcji biżuterii, ale to nie jedyne jego zastosowanie. Minerał ten zajmuje szczególne miejsce w magii naturalnej, stając się często stosowanym amuletem ochronnym i wspierającym prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Różne odmiany kwarcu cechują się określonymi właściwościami, które możemy wykorzystać w celu łagodzenia objawów różnych schorzeń, a także zyskania harmonii pomiędzy ciałem i umysłem.

Kwarc – szczególny minerał o wielu właściwościach i zastosowaniu

Skąd bierze się kwarc? Jak możemy wykorzystać jego właściwości? Kwarc jest pospolitym minerałem, który naturalnie występuje w skorupie ziemskiej. Jego nazwa pochodzi od słowiańskiego słowa „kwardy” (twardy) lub starogermańskiego słowa „kwarr”, czyli zgrzyt. Kryształy kwarcu występują m.in. w skalnych szczelinach, tworząc tzw. szczotki krystaliczne. Kwarc spotykany jest w wielu skałach magmowych, które przesycone są krzemionką, a także skałach metamorficznych i osadowych. Ten kamień półszlachetny wykorzystywany jest na szeroką skalę w wielu dziedzinach przemysłu m.in. w przemyśle jubilerskim, elektronicznym, medycznym i przemyśle optycznym. Z piasku kwarcowego wytwarzane jest szkło; minerał ten znajduje także zastosowanie jako materiał ścierny.

Kwarc wyróżnia się nie tylko pięknym wyglądem, ale także właściwościami, które wpływają na możliwości jego zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. Minerał ten jest bardzo twardy, co sprawia, że nie da się go zarysować stalowymi przedmiotami. Z wykorzystaniem metalowych, ostrych przedmiotów możemy sprawdzić, czy mamy do czynienia z naturalnym kwarcem.

Kwarc może być przezroczysty lub nieprzezroczysty; kolorystyczne odmiany kwarcu mogą mieć różną barwę, za którą odpowiadają znajdujące się w tym minerale domieszki. Jako jeden z nielicznych minerałów nie jest podatny na proces wietrzenia, dzięki czemu wyróżnia się wyjątkową trwałością. Spośród wszystkich kamieni półszlachetnych kwarc cieszy się niesłabnącą popularnością nie tylko ze względu na swój piękny wygląd, ale także możliwości zastosowania i przypisywane mu magiczne oraz lecznicze właściwości.

Czysty kwarc, czyli kryształ górski możemy łatwo odróżnić od dostępnych na rynku szklanych podróbek. Kwarc jest minerałem o wysokiej pojemności cieplnej, co sprawia, że jest znacznie chłodniejszy w dotyku niż szkło.

Historia kwarcu jako kamienia ozdobnego, który znajdował zastosowanie w celu tworzenia biżuterii, sięga zamierzchłych czasów. Wykorzystywany był do produkcji biżuterii już w czasach starożytnych, służąc m.in. w celach rytualnych. Wierzono, że minerał ten ma silne właściwości magiczne, wykorzystując go do produkcji talizmanów, stosując jako odtrutkę, a także afrodyzjak i eliksir miłości.

Jakie są odmiany kwarcu?

Wyróżnia się dwie podstawowe odmiany kwarcu, czyli:

kwarc wysokotemperaturowy (kwarc α) – ta odmiana kwarcu krystalizuje z magmy i przyjmuje postać słupa heksagonalnego lub heksagonalnej piramidy,

kwarc niskotemperaturowy (kwarc β) – jest najczęściej spotykaną odmianą kwarcu, która powstaje z pary wodnej i roztworów wodnych.

Kwarc wysokotemperaturowy przechodzi w formę niskotemperaturową (kwarc β), gdy zostanie schłodzony.

Kryształy kwarcu mogą zawierać różne dodatki i zanieczyszczenia, co wpływa na ich barwę. Z tego względu wyróżniamy m.in.:

kwarc skrytokrystaliczny,

kwarc monokrystaliczny,

kwarc bezpostaciowy,

kwarc makrokrystaliczny,

chalcedon,

migotliwe odmiany kwarcu.

Najczęściej wykorzystywane odmiany kwarcu i ich właściwości

Bardzo często wykorzystywaną do produkcji biżuterii oraz amuletów odmianą kwarcu jest kryształ górski. Ta czysta, przezroczysta i przypominająca wyglądem diament odmiana kwarcu służy m.in. w celu produkcji wisiorków. Kryształ górski zaliczany jest do grupy bardzo pospolitych minerałów. Kryształ kwarcu górskiego słynie nie tylko z wyjątkowego wyglądu, ale także właściwości magicznych i leczniczych. Oddziałuje na ciało i umysł, usuwając negatywną energię, przywracając równowagę, a także ułatwiając skupienie i redukując napięcie psychiczne.

Inne odmiany kwarcu także słyną z właściwości magicznych i leczniczych. Do chętnie wykorzystywanych odmian kwarcu w przemyśle jubilerskim zaliczamy:

kwarc różowy – nazywany kamieniem miłości kwarc różowy bywa stosowany jako amulet miłości, a także sprzyja płodności i prawidłowemu funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego;

kwarc mleczny – biały kwarc mleczny to kwarc makrokrystaliczny, który uspokaja, sprzyja wyciszeniu, a także wzmacnia energetycznie;

kwarc dymny (kwarc zadymiony) – brązowy kwarc dymny wpływa na wytrzymałość organizmu i wspomaga jego detoksykację, dodając energii, a także wspiera funkcjonowanie narządów wewnętrznych;

kwarc niebieski (kwarc szafirowy) – ta odmiana kwarcu silnie oddziałuje na naszą sferę emocjonalną, sprzyjając relaksowi i uspokojeniu;

kwarc rutylowy – mocno oddziałuje na energetyczną aurę, sprzyjając nabywaniu wiedzy, rozwojowi duchowemu oraz aktywując wyższą świadomość.

Szczególny wpływ na zdrowie i samopoczucie mają także: opal, agat, hematyt, jaspis i kwarcowe tygrysie oko.

