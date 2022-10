Niedobór tej witaminy może doprowadzić do niedowładu kończyn

Witamina B12 to witamina, którą znajdziemy głównie w produktach mięsnych. Weganie i wegetarianie są szczególnie narażeni na niedobory witaminy B12, dlatego powinni kontrolować jej poziom. Dlaczego akurat ta witamina ma takie znaczenie dla organizmu i czym może grozić jej niedobór?

Czym jest witamina B12?

Witamina B12 inaczej jest zwana kobalaminą. Bierze udział w wielu ważnych procesach w organizmie, m.in. w produkcji czerwonych krwinek czy metabolizmie kwasów nukleinowych. Zbyt mała ilość witaminy B12 negatywnie wpływa na produkcję krwinek, przyczyniając się do powstania anemii.

Gdzie znajdziemy witaminę B12?

Witamina B12 występuje głównie w mięsie. W tych produktach jest też najlepiej przyswajalna dla człowieka. Znajdziemy ją w drobiu, rybach, podrobach, ale też w nabiale i w innych produktach pochodzenia zwierzęcego. Weganie i wegetarianie mogą sięgnąć po niektóre grzyby i algi, by dostarczyć do organizmu tę witaminę, ale nie przyswaja się ona tak dobrze jak witamina znajdująca się w mięsie. Z tego względu zaleca się, by nie tylko kontrolować poziom witaminy B12 na diecie wegańskiej, ale też ją suplementować (podobnie jak np. witaminę D).

Przyczyny niedoboru witaminy B12

Niedobór witaminy B12 najczęściej wynika z diety. Aby nie doprowadzić do takiej sytuacji, należy spożywać dobrej jakości mięso i produkty odzwierzęce. Ale brak witaminy B12 w organizmie może także być skutkiem chorób układu pokarmowego. Do jego powstawania przyczyniają się schorzenia układu pokarmowego takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna lub alergie pokarmowe. Warto zawsze wykonać badania i nie tylko sprawdzić, jaki jest poziom B12, ale również poszukać przyczyny jej niedoborów.

Czym grozi niedobór witaminy B12?

Niedobór witaminy B12 grozi przede wszystkim anemią. Może doprowadzić do objawów ze strony układu neurologicznego oraz dotknąć rdzenia kręgowego. Objawy neurologiczne to głównie neuropatie, mrowienia czy drętwienia kończyn. Przy ciężkich niedoborach mogą pojawić się zaburzenia czucia czy osłabienie kończyn. Zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do zaburzeń równowagi.

