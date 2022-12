Czy prezenty na święta mogą być... zdrowe? Kilka pomysłów last minute wzmacniających odporność

Zakup podarków pod choinkę niekiedy powoduje ból głowy. Co kupić tym, którzy teoretycznie mają już wszystko i mówią, że niczego nie potrzebują? Można zdecydować się na kolejną książkę, karnet do kina czy świąteczny sweter, ale można również kupić coś, co zawsze się przyda i będzie świadczyło o naszej trosce względem ofiarowywanej osoby.

Dobrym pomysłem są tzw. zdrowe prezenty. To coś, czego nigdy nie jest w naszym domu zbyt wiele, a także coś, na co czasem żałujemy pieniędzy. Co warto kupić na Boże Narodzenie?

Zdrowy prezent na święta

Sezon infekcji trwa, dlatego warto pamiętać o codziennym wzmacnianiu odporności. Jeśli chcemy zadbać o bliskich i zwiększyć ich szansę na przetrwanie zimy bez infekcji wirusowej, warto podarować im pod choinkę tzw. zdrowy prezent. Jaki?

1. Zestaw miodów i olejów

Zestaw dobrej jakości miodów, pyłku pszczelego czy olejów (np. z czarnuszki albo lnianki rydzowej) to świetny pomysł na prezent. Takie produkty najczęściej są pięknie zapakowane i doskonale nadają się pod choinkę. Bogate w witaminy, zdrowe kwasy tłuszczowe i składniki mineralne, świetnie wspomagają pracę układu immunologicznego i naturalną odporność.

2. Zestaw zdrowych herbat

Aromatyczne mieszanki herbat to kolejny świetny pomysł na świąteczny prezent last minute. Warto dorzucić do nich mieszanki ziół, które sprzyjają usuwaniu toksyn z organizmu i wzmacniają odporność. Sprawdzą się czarny bez i rumianek, ale także lipa, jeżówka purpurowa czy dzika róża.

3. Zestaw suplementów diety

Z suplementami diety należy uważać, bo powinny być one indywidualnie dobrane do danej osoby zgodnie z jej niedoborami lub stanem zdrowia. Istnieją jednak suplementy, które przydadzą się każdemu, niezależnie od wieku i kondycji zdrowotnej. Witamina D czy kwasy Omega-3 to składniki, które powinny na stałe gościć w naszej diecie. Jeśli nie wiemy, co kupić bliskiej osobie, może zainwestujmy w dobrej jakości kwasy Omega-3 lub inny zestaw kwasów DHA? Przyczyniają się one do prawidłowej pracy mózgu oraz serca, a także wspomagają funkcjonowanie układu immunologicznego.

4. Karnet na badania

Karnet na badania profilaktyczne to prezent, który świadczy o naszej trosce o bliskich. W dzisiejszym zabieganym świecie mamy tendencję do stawiania siebie na ostatnim miejscu i odkładania badań na później, gdy będziemy mieli więcej czasu. Karnet na badania może stanowić doskonały prezent i zmotywować bliskich do wykonania badań.

