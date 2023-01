Niedziela na niebiesko – 22 stycznia w Arche Hotel Krakowska

Wydarzenie na niebiesko nawiązywało do Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który od lat ma miejsce właśnie w styczniu. Arche Hotel Krakowska będący gospodarzem tego wydarzenia, zadbał o to, by przyciągnąć tłumy i zaoferować im to, co najlepsze – wieczór w pięknej przestrzeni, uświetniony obecnością wyjątkowych gości.

„Bo ważna jesteś Ty”, czyli pro-zdrowotny event, który odbył się w Arche Hotel Krakowska dedykowany był głownie kobietom, a kluczowe założenie wspólnych rozważań skupiało się na szeroko pojętej profilaktyce oraz dbałości o zdrowie psychiczne. Z pomocą przyszli eksperci: Dr n. med. Robert Brawura Biskupski – Samaha, specjalista w dziedzinie perinatologii oraz ginekologii i położnictwa. Pomysłodawca oraz współzałożyciel kliniki ginekologicznej Aurea Clinic mieszczącej się na warszawskiej Woli oraz psycholog i trenerka motywacyjna, znana m.in. z programów telewizyjnych – Pani Maria Rotkiel. Gościem specjalnym panelu dyskusyjnego, który poprowadziła polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna – Agnieszka Hyży była Miss Polonia 2022 – Krystyna Sokołowska. Poznaj i zapobiegaj – porady ekspertów W evencie „Bo ważna jesteś Ty”, uczestniczyli zarówno kobiety, jak i mężczyźni, udowadniając tym samym, że temat raka szyjki macicy dotyczy wszystkich, bez względu na płeć. Eksperci omówili wiele zagadnień związanych z chorobą, m.in. czynniki sprzyjające rozwojowi nowotworu, a także zwrócili uwagę na możliwości zapobiegania zakażeniom. „Arche Hotel Krakowska to nie tylko przestrzeń biznesowo-konferencyjna, to przede wszystkim miejsce w którym otwieramy się na drugiego człowieka. Dostrzegamy ludzkie potrzeby. Podążamy za tym, co jest w danym momencie istotne oraz to, na co należy zwrócić uwagę. Angażujemy się w różnego rodzaju projekty społeczne, przy czym wiele – to nasze autorskie realizacje. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany w październiku miesiącu profilaktyki raka piersi – różowy event. Idąc za ciosem, postanowiliśmy celebrować także Europejki Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i z pomocą ekspertów szerzyć wiedzę oraz dzielić się tym, co ważne. Cieszę się ogromnie, że nasze wewnętrzne projekty budzą tak wiele zainteresowania, a ich frekwencja jest najlepszą odpowiedzią na pytanie, czy warto planować kolejne takie wydarzenie” – mówi Małgorzata Gipsiak, Dyrektor Generalna Arche Hotel Krakowska oraz Arche Hotel Geologiczna. Dobra zabawa gwarancją uśmiechu Na dobre samopoczucie gości niewątpliwie miało wpływ otoczenie – ponad 300-metrowa powierzchnia trzech modułów przestrzeni konferencyjnej Fuksja oddana została w ręce medycyny. Tego dnia było to miejsce pełne specjalistycznej wiedzy medycznej oraz wskazówek odnośnie tego, jak dbać o zdrowie. Tematy poruszone na evencie były niezwykle ważne i trudne. Jednak po wszystkim na gości czekała chwila wytchnienia. W strefie chill mogli spróbować słodkości przygotowanych przez obiekt, a także degustować przekąski zaoferowane przez Sante – polską firmę wyznaczająca trendy na rynku zdrowej żywności. Aby gościom czas mijał w przyjemnej atmosferze, nie zapomniano o oprawie muzycznej wydarzenia. O piękne dźwięki zadbał Patryk Łukowicz, działający od 2015 roku jako pianista na scenach polskich i zagranicznych pod pseudonimem Mamut Music. „Kolejnym realizowanym przez nas projektem będzie zbliżający się Dzień Kobiet. Na razie nie zdradzamy jeszcze szczegółów tego wydarzenia. Możemy jednak zapewnić, że tego dnia w Arche Hotel Krakowska będzie działo się naprawdę dużo. O wszystkim będziemy informować na bieżąco, a już dziś korzystając z okazji zapraszam wszystkie panie do spotkania z nami w dniu 11 marca. Warto zarezerwować sobie tę datę i razem z nami spędzić ten wyjątkowy, poświęcony kobietom dzień” – podsumowuje Małgorzata Gipsiak – Dyrektor Generalna Arche Hotel Krakowska i Arche Hotel Geologiczna. Partnerami wydarzenia byli: Klinika ginekologiczna – Aurea Clinic, Studio Sante Uzdrowisko Miejskie – miejsce, w którym każdy kompleksowo może zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie, Cosinus – Bezpłatne Szkoły dla dorosłych, Serwis kwiatowy, Clochee – polska marka kosmetyków naturalnych i wegańskich do pielęgnacji twarzy oraz ciała oraz DiWine – kwitnąca społeczność miłośników wina! Producent najwyższej klasy win owocowych wykonanych według starannie opracowanej staropolskiej receptury.