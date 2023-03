Otyłość brzuszna jest groźna dla zdrowia. Jak pozbyć się oponki?

Masz sylwetkę typu jabłko? Może cię dopaść otyłość brzuszna, która jest niebezpieczna dla zdrowia. Podpowiadamy, jak jej uniknąć.

Czym jest otyłość brzuszna?

Otyłość brzuszna zwana jest inaczej trzewną, centralną lub androidalną. To nagromadzenie tkanki tłuszczowej w obrębie jamy brzusznej. Dotyczy osób, które mają sylwetkę typu jabłko. Nadmiar tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha sprzyja insulinooporności. Często występuje u kobiet po menopauzie oraz po porodzie.

Wielu ekspertów uważa, że otyłość trzewna jest bardziej niebezpieczna dla zdrowia niż otyłość gynoidalna, czyli zlokalizowana w obrębie pośladków i ud (stąd jej nazwa – otyłość pośladkowo-udowa). Warto wiedzieć, że w badaniach wykazano, że wzrost obwodu talii koreluje ze wzrostem śmiertelności.

Jak sprawdzić, czy masz otyłość brzuszną?

Wskaźnik otyłości brzusznej przelicza się przede wszystkim u osób, u których BMI jest większe niż 25. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie sprawdzić, czy mamy do czynienia z otyłością trzewną.

Najłatwiej to zweryfikować, mierząc obwód talii i bioder. Stosunek obwodu talii do obwodu bioder to wskaźnik WHR. Jeśli podzielimy centymetry w talii przez centymetry w biodrach, otrzymamy WHR. Otyłość brzuszną u kobiet rozpoznajemy, gdy wskaźnik WHR przekracza 0,85, a mężczyzn – 1,0.

Jeśli zmagasz się z otyłością trzewną, musisz regularnie kontrolować masę ciała. Najlepiej waż się raz w tygodniu, zawsze o tej samej porze i na czczo.

Jakie choroby może powodować otyłość brzuszna?

Konsekwencje otyłości brzusznej są poważne. To przede wszystkich:



cukrzyca (zwłaszcza typu 2),

przewlekły stan zapalny,

zaburzenia hormonalne,

nadciśnienie tętnicze,

choroby nowotworowe (zwłaszcza macicy, piersi, przewodu pokarmowego),

zawał serca,

choroby wątroby,

zaburzenia metaboliczne,

bezdech,

zaburzenia lipidowe,

miażdżyca,

choroba niedokrwienna serca,

niewydolności krążenia,

choroby zwyrodnieniowe stawów,

dna moczanowa,

kamica żółciowa,

niealkoholowe stłuszczenie wątroby.

Dieta dla osób z otyłością brzuszną

„Dla osób z otyłością brzuszną bardzo korzystna jest dieta śródziemnomorska lub dieta DASH. A jeśli pacjent jest w stanie zrezygnować z mięsa, to sprawdzi się również dieta wegetariańska” – mówi dietetyk Celina Całka-Kinicka.

Jednocześnie ekspertka dodaje, że najważniejsza jest regularność posiłków. Najlepiej zjadać ich od 4 do 5 dziennie w regularnych odstępach czasowych. Nie można zapominać o zjedzeniu obiadu w środku dnia. Dla osób z otyłością brzuszną stanowczo niewskazane jest głodzenie siebie przez cały dzień i kumulowanie wszystkich posiłków na wieczór. Kolację powinno się zjadać najpóźniej o godz. 18.

Pomocna może być też dieta niskowęglowodanowa z dużą ilością warzyw i owoców. Ich spożycie można zwiększyć do 400–500 g dziennie (warzywa) oraz do 200–300 g (owoce).

Zaleca się wprowadzić do diety razowe pieczywo, kasze, ryż brązowy, pełnoziarnisty makaron, płatki zbożowe. Tłuste mięso warto zastąpić rybami lub roślinami strączkowymi. Niewskazane jest natomiast jedzenie tłustego nabiału (serów pleśniowych, tłustego mleka) oraz nadużywanie soli i cukru.

Należy unikać słodzonych napojów, fast foodów, słonych przekąsek, cukru i soli. Zamiast smażyć potrawy, lepiej piec je w piekarniku, dusić lub gotować.

Chcesz pozbyć się oponki? Ćwicz i wysypiaj się

Aby pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej z brzucha, nie wystarczy zmiana nawyków żywieniowych.

Trzeba położyć nacisk na ruch, przede wszystkim na aktywność tlenową i trening cardio – dodaje Celina Całka-Kinicka. „Bardzo ważnym aspektem jest wysypianie się, minimum 7-8 godzin snu w ciągu nocy. Sen powinien rozpocząć się jeszcze przed północą, tak, aby pacjent budził się wyspany. Zregenerowany organizm o wiele lepiej funkcjonuje. Brak snu może utrudniać proces chudnięcia”.

