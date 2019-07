Dlaczego kobiety powinny po seksie natychmiast skorzystać z toalety?

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że to, co robimy po seksie ma ogromny wpływ na relacje w związku. Podczas gdy terapeuci radzą, żebyśmy pierwsze chwile po orgazmie spędzali w objęciach partnera, lekarze głoszą, że lepiej wybrać się do toalety. Dotyczy to głównie pań i wynika z ich anatomii. Cewka moczowa u kobiet jest zdecydowanie krótsza niż u mężczyzn, co znacznie ułatwia zarazkom dotarcie do pęcherza moczowego. Tylko prosimy się o infekcję, odkładając wyjście do toalety na później.

W trakcie seksu narządy intymne wielokrotnie ulegają podrażnieniu – ciała ocierają się o siebie, partnerzy dotykają się brudnymi rękami. Chorobotwórcze drobnoustroje dostają się w głąb cewki moczowej, a następnie wędrują do pęcherza, gdzie namnażają się, powodując stan zapalny. Wystarczy kilka godzin, żeby odczuć pierwsze skutki braku higieny. Pojawi się ból, pieczenie i ciągła potrzeba oddania moczu. Czasem z infekcją można sobie poradzić domowymi sposobami, pijąc dużo wody i przyjmując preparaty z dodatkiem żurawiny. Innym razem konieczna jest wizyta u lekarza, który zleci odpowiednie leki.

Kobiety, które choć raz zmagały się z infekcją układu moczowego doskonale wiedzą, jak nieprzyjemne objawy daje ta choroba. Na szczęście istnieje prosty sposób, żeby uniknąć choroby – wystarczy zadbać o właściwą higienę. Poza częstym myciem okolic intymnych, ważne jest także korzystanie z toalety tuż po seksie.

Nie da się ustalić żadnych norm czasowych – im szybciej kobieta skorzysta z toalety, tym lepiej. Mówi się, że najlepiej zrobić to w ciągu kilku pierwszych godzin, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wyskoczyć szybko z łóżka, wrócić i spokojnie zasnąć u boku partnera.

