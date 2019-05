Furagina i alkohol – połączenie, którego można gorzko pożałować

Furagina (furazydyna) to wyjątkowo popularny lek o działaniu hamującym namnażanie się bakterii w dolnych drogach moczowych. Stosowany jest on także wspomagająco w leczeniu infekcji intymnych u kobiet i profilaktyki zapalenia pęcherza. Lek ten przyjmowały już nasze babcie; od wielu dziesięcioleci cieszy się on uznaniem lekarzy, ale od niedawna jest dostępny także bez recepty.

Jak działa furagina?

Furagina stosowana jest przede wszystkim w zwalczaniu zakażeń bakteriami Escherichia coli (E. coli), które są przyczyną około 90% przypadków zapaleń pęcherza i dróg moczowych. Schorzenia te szczególnie często przytrafiają się kobietom ze względu na wyjątkową budowę anatomiczną i łatwość przenikania bakterii kałowych z okolicy odbytu poprzez drogi rodne do dróg moczowych. Furagina poprzez wpływ na DNA bakterii zapobiega ich namnażaniu się i niszczy infekcję; lek ten pomaga także zwalczać gronkowce i paciorkowce oraz pałeczkę Salmonelli. Dodatkowo furagina działa przeciwgrzybicznie i niszczy pierwotniaki, więc stosowana jest także wspomagająco w leczeniu i profilaktyce nawracających infekcji intymnych.

Furagina bez recepty

Furagina bez recepty to ten sam lek, który przepisywany jest na receptę; można ją kupić w każdej aptece. Niestety, często zapominamy o tym, aby przed zastosowaniem leku skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą oraz dokładnie przeczytać ulotkę, co może powodować szereg problemów. Traktując leki dostępne bez recepty, jak „cukierki” i stosując je na własną rękę oraz samodzielnie diagnozując swoje problemy zdrowotne, możemy doprowadzić do pogorszenia stanu naszego zdrowia oraz utrudnić późniejsze leczenie innymi farmaceutykami.

Trzeba wiedzieć, że furaginy nie powinno się stosować, gdy podejrzewamy, że mogło dojść do zapłodnienia; lek ten zakazany jest także w pierwszym i ostatnim trymestrze ciąży. Stosowany u mężczyzn może powodować zmniejszenie liczby plemników w spermie i wpływać na ich żywotność w czasie kuracji.

Interakcje leków z alkoholem

Furagina i alkohol to mieszanka iście wybuchowa. Może ona doprowadzić do poważnego zatrucia, bo furagina utrudnia prawidłowe metabolizowanie alkoholu przez nasz organizm. Oznacza to, że nasza wątroba oraz inne narządy nie są w stanie oczyścić organizmu z trucizny, jaką jest alkohol, co powoduje, że kumuluje się on w naszym ciele i może powodować wiele różnych dolegliwości.

Pijąc alkohol i przyjmując furaginę, trzeba liczyć się z poważnymi konsekwencjami dla zdrowia oraz przygotować się na bardzo złe samopoczucie. Przede wszystkim, takie połączenie powoduje bardzo szybkie upijanie się; może się okazać, że nawet po kilku godzinach od przyjęcia dawki furaginy, po paru łykach alkoholu (nie musi to być alkohol wysokoprocentowy), upijemy się. Co więcej, brak możliwości usunięcia alkoholu z organizmu, spowoduje typowe objawy zatrucia np. ból głowy, wymioty, zawroty głowy i nadmierną potliwość oraz wzrost ciśnienia tętniczego, który objawia się m.in. nadmiernym zaczerwienieniem twarzy.

Niebezpiecznym efektem mieszania furaginy z alkoholem jest zatokowe przyśpieszenie rytmu serca. Co ciekawe, początkowo producenci leków na bazie furaginy nie informowali o niebezpieczeństwie mieszania ich z alkoholem w ulotce dołączonej do opakowania. Całe szczęście uległo to zmianie i obecnie pojawiły się już stosowane ostrzeżenia.

Stosując jakiekolwiek leki, także te dostępne bez recepty, trzeba zawsze czytać dołączone do nich ulotki i w razie wątpliwości konsultować się z lekarzem lub farmaceutą!

Podsumowując, stosując jakiekolwiek leki, nie należy sięgać po alkohol. Choć furagina jest wyjątkowo popularnym i skutecznym lekiem na nawracające zapalenia pęcherza, to może powodować szereg skutków ubocznych, dlatego warto zawsze zachować ostrożność i w czasie kuracji unikać spożywania nawet niewielkich ilości nisko- i wysokoprocentowych trunków.

