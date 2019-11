Orgazm był? Super, ale to nie oznacza, że ​​seks był dobry

Niedawno naukowcy zidentyfikowali coś, co nazywają „złymi” orgazmami. W nowym badaniu opublikowanym w Archives of Sexual Behavior spieszą z opisem tego, co pociąga za sobą zły orgazm, a także podają powody, dlaczego niektórzy ludzie ich doświadczają.

Czym jest „zły orgazm”?

Co więc kwalifikuje się jako zły orgazm? Są to orgazmy, które paradoksalnie nie dają satysfakcji, być może są wręcz po prostu nieprzyjemne i mogą mieć „negatywny wpływ na relacje, seksualność i/lub zdrowie psychiczne” – zgodnie z badaniem, które koncentrowało się na danych zebranych od 726 uczestników.

Jeśli chodzi o przyczyny złych orgazmów, najpierw ustalmy jedną rzecz: mówimy o orgazmach, które występują podczas dobrowolnie uprawianego seksu. Autorzy nowego raportu przyjrzeli się temu, co dzieje się, gdy osoba doświadcza orgazmu podczas seksu przymusowego, ale skupiamy się na przyczynach braku czerpania satysfakcji z seksu za obopólną zgodą.

Jednym z powodów cytowanych przez autorów badania jest seks, którego unikasz. Na przykład, nie chcesz walczyć o to, by nie uprawiać seksu, więc zgadzasz się na to, ale orgazm, którego doświadczasz nie powoduje, że czujesz się dobrze, ponieważ tak naprawdę nie chciałeś tego robić.

Kolejny powód: czujesz się zobowiązany do orgazmu. Badania wykazały, że uczucie presji na orgazm może również wywoływać stres i/lub inny negatywny wpływ, jak podają naukowcy. Na przykład kobiety i mężczyźni często stwierdzali, że czują się zobowiązani do orgazmu podczas czynności seksualnych (na które oboje się zgadzali), aby zapewnić, że seks daje poczucie sprawiedliwości i równości między partnerami. Innymi słowy, gdy czujesz presję na to, by mieć orgazm, efekt końcowy może nie sprawić, że poczujesz się aż tak dobrze.

Wyjaśnieniem mogą być też problemy zdrowotne

Inne przyczyny złych orgazmów obejmują problemy zdrowotne, które zakłócają przyjemność seksualną. Jeden z uczestników powiedział badaczom: „Orgazm był mniej przyjemny. To było jak fizjologia orgazmu bez emocjonalnego/duchowego komponentu. Było to również bolesne, ponieważ nie czułem nagłego przypływu adrenaliny, która by wzmacniała fizyczne odczucia”.

Czasami orgazm nie jest taki, jakiego oczekujesz, ponieważ seks nie wiązał się z umysłową łącznością. „Orgazm był naturalnym zakończeniem aktu seksualnego, więc im szybciej mogłem go osiągnąć, wiedziałem, że tym szybciej to się skończy” – powiedział jeden z uczestników autorom badań. Ale dodał, że orgazm nie był tak przyjemny, ponieważ nie był on mentalnie zaangażowany podczas seksu.

Najważniejsze jest to, że wiele czynników wpływa na to, czy orgazm jest „dobry”, a to, że ty lub twój partner macie orgazm, nie oznacza, że tobie lub partnerowi wszystko się podobało.

Chcesz mieć udany seks? Nie rób w łóżku tych rzeczy!