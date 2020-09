3/4 mężczyzn nie mówi o zaburzeniach erekcji. Eksperci: To nie rozwiąże problemu

Zaburzenia erekcji są trudnościami w uzyskaniu lub utrzymaniu erekcji do stosunku płciowego. Obejmują dość szerokie spektrum, od niemożności uzyskania erekcji do niemożności utrzymania erekcji przez określony czas. „Ponieważ zaburzenia erekcji są w rzeczywistości częstym schorzeniem męskim, większość może ich nawet nie zauważać” – powiedział w oświadczeniu prasowym lekarz medycyny Christopher Chapple, sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

Badanie nad erekcją u mężczyzn

W badaniu wzięło udział ponad 3000 mężczyzn i kobiet z Hiszpanii, Francji, Niemiec i Anglii. Tylko połowa ankietowanych wiedziała, co to jest ED. Około jedna czwarta mężczyzn z zaburzeniami erekcji nigdy z nikim o tym nie rozmawiała. W przypadku mężczyzn w związkach około 70% nie zgłosiło problemu z zaburzeniami erekcji w trakcie rozmowy ze swoją partnerką. Jednak doktor Chapple uważa, że komunikacja jest kluczem do przełamania tabu. Według niego przyniesie to ulgę i zmniejszy presję.

Jak leczyć zaburzenia erekcji?

National Institutes of Health sugeruje modyfikację stylu życia (np. rzucenie palenia) lub terapię. Niektóre leki na ciśnienie krwi i leki przeciwdepresyjne mogą powodować zaburzenia erekcji jako efekt uboczny, więc jeśli możliwa jest zmiana recepty, może to rozwiązać problem. Nigdy jednak nie przerywaj przepisanych leków bez konsultacji z lekarzem.

Istnieją też bardziej inwazyjne leki, protezy, a nawet zabiegi rekonstrukcyjne poprawiające przepływ krwi. PZH ostrzega przed samoleczeniem „naturalnymi” suplementami, mówiąc, że nie wszystkie reklamowane leki lub suplementy są bezpieczne. Połączenie niektórych leków na receptę i leków alternatywnych może powodować poważne problemy zdrowotne.