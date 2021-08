Dieta na potencję. Odkryto, co warto jeść, by nie mieć problemów z... erekcją

Badacze z Uniwersytetu Narodowego w Atenach ostrzegają, że mężczyźni z nadciśnieniem są nawet dwukrotnie bardziej narażeni na zaburzenia erekcji w porównaniu do rówieśników z prawidłowym ciśnieniem krwi. Wszystko przez to, że przez zbyt wysokie ciśnienie dochodzi do uszkodzeń tętnic, które tracą zdolność do kurczenia się i regulowania przepływu krwi. Z wiekiem spada też poziom testosteronu, co dodatkowo może przyczyniać się do problemów z potencją. Jak temu zapobiec?

Okazuje się, że wystarczy prosta zmiana diety, by usprawnić działanie naczyń krwionośnych i pozbyć się problemów z erekcją oraz poprawić sprawność seksualną u panów w średnim wieku.

Dieta śródziemnomorska może pomóc mężczyznom z zaburzeniami erekcji

Po przebadaniu 250 mężczyzn w wieku około 56 lat, u których stwierdzono nadciśnienie i problemy z erekcją, greckim naukowcom udało się wykazać, że dzięki diecie śródziemnomorskiej – uznawanej za jedną z najzdrowszych na świecie – można poprawić stan układu krążenia, zmienić poziom testosteronu, a w konsekwencji – podnieść sprawność seksualną pacjentów cierpiących na zaburzenia erekcji.

Dzięki zmianie sposobu odżywiania można poprawić funkcjonowanie naczyń krwionośnych osób mających problem z potencją. Najlepsze efekty można osiągnąć dzięki połączeniu diety śródziemnomorskiej z aktywnością fizyczną – potwierdzają badacze z Grecji.

„W naszym badaniu, odżywianie zgodne z dietą śródziemnomorską wiązało się z większą wydolnością fizyczną, zdrowszymi tętnicami, lepszym przepływem krwi, wyższym poziomem testosteronu oraz lepszą zdolnością do erekcji. Nie sprawdzaliśmy stojących za tym mechanizmów, ale najprawdopodobniej ten styl żywienia ma wpływ zarówno na prawidłową erekcję, jak i ogólną poprawę sprawności całego organizmu poprzez pozytywny wpływ na działanie naczyń krwionośnych oraz ograniczenie spadku testosteronu, do którego może dochodzić w średnim wieku” – wyjaśnia dr Athanasios Angelis z Uniwersytetu Ateńskiego w Grecji.

Co jeść, by nie mieć problemów z erekcją?

Oparta na świeżych warzywach i owocach, a także nasionach, orzechach i roślinach strączkowych dieta śródziemnomorska charakteryzuje się niskim spożyciem mięsa (zwłaszcza czerwonego) oraz nabiału, a także wysokoprzetworzonych produktów pełnych zbędnego cukru. Źródłem zdrowych tłuszczów jest w niej za to oliwa z oliwek oraz ryby i owoce morza.

Ten popularny wśród mieszkańców południowej części Europy sposób odżywiania może nie tylko zapobiegać problemom z potencją, ale także ma niezwykle korzystny wpływ na serce, chroni przed cukrzycą typu 2, nawet o połowę obniża ryzyko choroby Parkinsona, dobrze działa na psychikę, ułatwia walkę z nadwagą i otyłością, a także zmniejsza możliwość występowania udarów (także u kobiet) i ma działanie antynowotworowe.

