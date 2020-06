Choroby serca a zaburzenia erekcji – jaki jest związek?

Zaburzenia erekcji (impotencja) występują wtedy, gdy mężczyzna ma trudności z uzyskaniem lub utrzymaniem wystarczająco silnej erekcji do odbycia stosunku płciowego lub innej aktywności seksualnej. Może to być spowodowane stresem, lękiem lub nadmiernym spożyciem alkoholu. Ale może to być również objaw podstawowej choroby, takiej jak miażdżyca tętnic (zwężenie tętnic), cukrzyca lub nadciśnienie. Niektóre leki mogą powodować zaburzenia erekcji, na przykład beta-adrenolityki i leki moczopędne (powszechnie stosowane w leczeniu różnych chorób związanych z sercem, takich jak wysokie ciśnienie krwi i niewydolność serca).

Dlaczego zaburzenia erekcji są znakiem ostrzegawczym przed chorobami serca?

Podczas erekcji tętnice przenoszące krew do penisa rozszerzają się i więcej krwi wpływa do penisa, powodując zwiększenie jego objętości. Jeśli miażdżyca wpływa na tętnice w ciele, powoduje to zmniejszenie przepływu krwi, co może oznaczać problemy z uzyskaniem lub utrzymaniem erekcji. Miażdżyca zwiększa ryzyko zawału serca. Ponieważ tętnice w penisie są wąskie, problemy z erekcją mogą być jednym z pierwszych znaków ostrzegawczych.

Ważne jest, aby wykryć wszelkie podstawowe schorzenia, takie jak dławica piersiowa lub cukrzyca. Dlatego jeśli masz problemy z zaburzeniami wzwodu, umów się na wizytę u lekarza. Specjalista zbada cię i oceni twój stan, aby ustalić przyczynę problemu, a ponadto może skierować cię na badania. Nie bierz żadnych leków na zaburzenia erekcji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Jakie są metody leczenia zaburzeń erekcji?

Leki znane jako inhibitory PDE5 mogą pomóc nawet 2/3 mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Do tych substancji leczniczych zaliczają się sildenafil, tadalafil i wardenafil. Może zaistnieć potrzeba zażycia kilku dawek, zanim będą działać prawidłowo, i może być konieczne indywidualne dostosowanie dawki. Niektórzy specjaliści twierdzą, że możesz zażywać te leki po upływie sześciu miesięcy od zawału serca, pod warunkiem, że twój stan jest stabilny.

Inną metodą leczenia zaburzeń erekcji jest hormon zwany alprostadilem, który aplikowany jest w postaci zastrzyku lub granulki umieszczanej wewnątrz cewki moczowej mężczyzny. Leczenie niefarmakologiczne to pompa próżniowa – jej stosowanie może wymagać trochę praktyki, ale zwykle są bardzo skuteczne.

Czy jest ktoś, kto nie powinien brać inhibitorów PDE5?

Inhibitory PDE5 nie są zalecane osobom z niskim ciśnieniem krwi, ponieważ rozszerzają one tętnice, czyniąc ciśnienie krwi jeszcze niższym.

Jeśli cierpisz na dusznicę bolesną lub czekasz na leczenie w celu złagodzenia objawów, takie jak stent lub wstawienie bypassów, nie powinieneś brać tych leków. Wynika to z faktu, że aktywność seksualna może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia bólu w klatce piersiowej (dławica piersiowa) i nie należy przyjmować azotanów (GTN) w leczeniu dusznicy bolesnej, jeśli przyjmowano inhibitory PDE5.

Czy można przyjmować inhibitory PDE5 podczas brania leków nasercowych?

Można je przyjmować z większością leków na serce, ale nie z azotanami (GTN) lub nikorandylem, które są stosowane w leczeniu dusznicy bolesnej. Należy odczekać co najmniej 12 godzin między zażyciem inhibitora PDE5 a użyciem aerozolu GTN lub, jeśli przyjmujesz tabletki azotanowe, odczekaj co najmniej 24 godziny (48 godzin w przypadku leku tadalafil).

Skutki uboczne zażywania inhibitorów PDE5 mogą obejmować niestrawność i bóle głowy, a czasem bóle mięśni, napady gorąca, bóle krzyża i nieżyt nosa (katar).

