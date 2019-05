Zmniejszenie żołądka – jakie warunki należy spełniać?

Zmniejszenie żołądka to jeden z zabiegów zaliczanych do chirurgicznych metod leczenia otyłości. Są one bardzo skuteczne, o ile pacjent przestrzega wszystkich zaleceń lekarza. Kiedy przeprowadza się operacyjne zmniejszenie żołądka w celu leczenia otyłości? Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać zakwalifikowanym do operacji?

Operacja zmniejszenia żołądka

Otyłość stopniowo ogranicza normalne funkcjonowanie oraz prowadzi do kalectwa. Powoduje ona również choroby metaboliczne, które zagrażają zdrowiu i skracają życie. Osoby otyłe i posiadające znaczną nadwagę, mogą skorzystać z pomocy chirurga, dzięki której w szybki sposób pozbędą się problemu z nadmierną masą ciała oraz znacząco poprawią swój stan zdrowia. Chirurgiczne leczenie otyłości wymaga spełnienia przez pacjenta określonych warunków, bo operacja bariatryczna niesie za sobą takie same zagrożenia, jak każdy inny zabieg operacyjny.

Operacja żołądka – wskazania

Wielu osobom wydaje się, że operacja żołądka to droga na skróty. Tak naprawdę, przeprowadza się ją jedynie w trudnych przypadkach otyłości, a nie stosuje w celu szybkiej i „bezbolesnej” utraty zbędnych kilogramów. Niestety, nie u wszystkich osób dieta odchudzająca i aktywność fizyczna przynoszą efekty; odchudzanie jest szczególnie trudne dla osób bardzo otyłych, które np. z powodu ograniczającej sprawność fizyczną masy ciała, nie są w stanie wykonywać nawet prostych ćwiczeń. Warto wspomnieć też o otyłości, która jest wynikiem zaburzeń na tle psychicznym – wówczas konieczne jest nie tylko leczenie dietetyczne, ale także psychiatryczne lub psychologiczne, które pomoże przygotować taką osobę do operacji i sprawi, że będzie ona mogła podołać wyzwaniom, jakie czekają na pacjentów z chirurgicznie zmniejszonym żołądkiem.

Kto może poddać się operacji zmniejszenia żołądka?

Darmowa operacja zmniejszenia żołądka, której koszt finansuje NFZ, jest szansą na odzyskanie pełnej sprawności oraz znaczącą poprawę stanu zdrowia. Może z niej skorzystać osoba, u której:

tradycyjne metody odchudzania nie przynoszą oczekiwanych efektów,



występuje wysoki wskaźnik BMI (najczęściej wyższy lub równy 40),



występują choroby bezpośrednio wynikające z otyłości np. cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia i inne.



Operacja zmniejszenia żołądka z reguły przeprowadzana jest u osób pełnoletnich – wiek pacjentów kwalifikowanych do zmniejszenia żołądka to zwykle 18 – 65 lat.

Wskazaniem do operacji bariatrycznej jest więc przede wszystkim brak efektów odchudzania i chorobliwa otyłość, której wyznacznikiem jest m.in. wskaźnik BMI. Warto wiedzieć, że w przypadku osób, u których występują już zagrażające zdrowiu i życiu choroby współtowarzyszące otyłości, wskazaniem do operacji jest wskaźnik BMI na poziomie 35.

Jak przygotować się do operacji bariatrycznej?

W przypadku osób chcących schudnąć dzięki operacji żołądka konieczne jest wcześniejsze przygotowanie i wykonanie szeregu specjalistycznych badań, które mają na celu określenie ogólnego stanu zdrowia i zdiagnozowanie ewentualnych problemów, które mogą stać się przyczyną komplikacji w czasie operacji i po jej przeprowadzeniu.

Niezbędne jest też kilkumiesięczne leczenie dietetyczne oraz psychologiczne, które ma na celu właściwe przygotowanie pacjenta nie tylko do zmiany codziennych nawyków żywieniowych, ale także uświadomienie mu roli, jaką w jego przypadku spełnia jedzenie.

Okres przygotowawczy przed operacją to czas, kiedy pacjent uczy się zasad prawidłowego odżywiania i może liczyć na stałe wsparcie specjalistów. Stałej kontroli podlega wówczas jego stan zdrowia i zachodzące w organizmie zmiany, powodowane wprowadzeniem nowych nawyków żywieniowych.

Po przeprowadzeniu operacji zmniejszenia żołądka konieczne jest stosowanie specjalnej diety i dokładne kontrolowanie ilości spożywanychpokarmów. Jeżeli pacjent nie będzie przestrzegał zaleceń lekarza, to mogą u niego wystąpić poważne komplikacje pooperacyjne.

