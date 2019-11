Rezonans magnetyczny – co należy wiedzieć o tym badaniu?

Badanie rezonansem magnetycznym (badanie MRI) stosowane jest w procesie diagnozowania m.in. chorób nowotworowych. Dzięki postępowi medycyny i nowoczesnej technologii możliwe jest uzyskanie wyjątkowo precyzyjnego obrazu wnętrza ludzkiego ciała oraz szybkie wykrycie wielu zmian chorobowych. Na czym polega rezonans magnetyczny i jak przygotować się do badania?

Co to jest rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny to medyczne urządzenie diagnostyczne w kształcie tuby, w której przebywa pacjent w czasie badania. Urządzenie wykorzystuje fale radiowe oraz pole magnetyczne, dzięki którym na monitorze komputera może pojawić się dokładny obraz narządów i układów. Jest to jedno z najbardziej precyzyjnych badań, które są obecnie dostępne podczas diagnozowania różnych schorzeń nie tylko bardzo poważnych np. chorób nowotworowych, ale także innych chorób m.in. układu kostnego, mózgu, serca, układu nerwowego i jamy brzusznej. Badanie rezonansem magnetycznym daje wgląd w każdą tkankę ludzkiego organizmu i pozwala ocenić stan zdrowia oraz funkcjonowanie nawet najmniejszych naczyń krwionośnych, a dzieje się tak, dzięki właściwościom magnetycznym znajdujących się w organizmie ludzkim cząsteczek wody.

Jak już wcześniej wspomniano, urządzenie służące do wykonywania rezonansu magnetycznego ma kształt tuby, do której pacjent „wjeżdża” na specjalnym stole. Podczas badania słyszalne są różne, często niepokojące dźwięki, jednak nie należy się ich obawiać, bo są wynikiem pracy urządzenia. Badanie trwa zazwyczaj do kilkunastu minut i wymaga pozostawania w bezruchu. W przypadku małych dzieci oraz osób, które cierpią na klaustrofobię lub inne zaburzenia mogące utrudniać przeprowadzenie badania, stosuje się leki uspokajające; czasami badanie wykonuje się też pod narkozą.

Rezonans magnetyczny- skierowanie

Obecnie badanie rezonansem magnetycznym jest jednym z najchętniej stosowanych przez lekarzy badań w przypadku uzyskania niejednoznacznych wyników lub konieczności szybkiego reagowania np. u pacjentów po wypadkach. Z badania rezonansem możemy skorzystać, posiadając skierowanie od lekarza specjalisty. Ważne: lekarz pierwszego kontaktu, czyli lekarz rodzinny nie ma uprawnień, aby skierować nas na rezonans magnetyczny, ale może wystawić skierowanie do specjalisty, który pokieruje dalszym procesem diagnostycznym i zleci wykonanie rezonansu.

Rodzaje badań rezonansem magnetycznym

Wyróżniamy kilka rodzajów badań wysokospecjalistycznych, które wykonywane są za pomocą rezonansu magnetycznego. Mogą one dotyczyć różnych obszarów ciała np. głowy oraz konkretnych narządów. Dzięki pracy urządzenia możliwe jest też zyskanie wglądu w funkcjonowanie nerwów np. nerwu wzrokowego. Badanie MRI może być wykonane z kontrastem lub bez kontrastu. Co to oznacza? W przypadku badania z kontrastem do organizmu pacjenta podawana jest odpowiednio dobrana substancja, która kumuluje się w tkankach i zwiększa lub obniża ich zdolność do emisji fal radiowych. Kontrast podaje się w celu zwiększenia skuteczności badania obrazowego.

Jak przygotować się do rezonansu magnetycznego?

Osoba udająca się na badanie nie może mieć na sobie odzieży z metalowymi elementami np. guzikami oraz biżuterii. Niewskazane jest też stosowanie kosmetyków do makijażu, bo mogą one zawierać w swoim składzie śladowe ilości metali. Do badania nie trzeba specjalnie się przygotowywać, czyli nie jest konieczne bycie na czczo, jednak wyjątkiem od tej reguły są małe dzieci i osoby np. z zaburzeniami lękowymi i klaustrofobią, u których może być konieczne podanie specjalistycznych środków uspokajających lub narkozy.

Przed badaniem trzeba skorzystać z toalety i psychicznie przygotować się na konieczność przebywania we wnętrzu dość hałaśliwego urządzenia. Lekarz kierujący na badanie powinien wyjaśnić pacjentowi, na czym polega rezonans magnetyczny i poinstruować w kwestii jego przebiegu oraz sposobów przygotowania się do badania.

