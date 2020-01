Czy świecowanie uszu pomaga? Wyjaśnia lekarz

Świecowanie uszu ma tyle samo zwolenników co i przeciwników. Lek. med. Renata Kostyra wyjaśniła, na czym polega ten zabieg. Jakie są jego zalety?

Jak bezpiecznie wyczyścić uszy?

Jeśli chcesz bezpiecznie usunąć woskowinę z ucha, wykonaj cztery poniższe kroki:

Złagodzenie. Za pomocą zakraplacza ostrożnie dodaj do ucha kilka kropli olejkudla dzieci, oleju mineralnego lub gliceryny. Pomaga to zmiękczyć woskowinę.

Nawodnienie. Kilka dni po zmiękczeniu woskowiny iryguj ucho. Użyj gruszki, aby wlać ciepłą wodę do kanału słuchowego.

Drenaż. Po nawadnianiu delikatnie przechyl głowę na bok, aby woda spłynęła z ucha.

Suszenie. Użyj czystego ręcznika do wysuszenia zewnętrznej części ucha.

Przyczyny bólu ucha

Przyczyny bólu ucha możemy podzielić na dwie grupy, czyli takie, które są bezpośrednio związane z narządem słuchu oraz inne, niezwiązane z uchem.

Ból ucha spowodowany infekcją, uszkodzeniem błony śluzowej (np. w wyniki stosowania patyczków do uszu) lub będący powikłaniem po nieleczonym przeziębieniu zdarza się najczęściej, jednak czasami mamy do czynienia z dość nietypowymi przyczynami tej dolegliwości. Poniżej opisujemy 5 przyczyn bólu ucha, których często nie bierzemy pod uwagę, co wpływa na efektywność leczenia.

1. Chore zatoki

Zatoki nie zawsze bolą i objawiają się zatkanym nosem lub ciągłym katarem. Czasami jedynym objawem stanu zapalnego jest właśnie ból ucha, który pojawia się przede wszystkim podczas nagłych zmian ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury otoczenia. Zwykle są to dolegliwości krótkotrwałe, jednak nieleczona infekcja zatok może doprowadzić do zapalenia ucha środkowego, a nawet pogorszenia słuchu.

2. Problemy stomatologiczne

Na zewnątrz zęby mogą prezentować się idealnie, jednak w ich wnętrzu lub w obrębie dziąseł oraz przyzębia może toczyć się stan zapalny, który spowoduje ból ucha. Z tego względu nawracające bóle uszu i okolicy twarzy warto skonsultować nie tylko z laryngologiem i otolaryngologiem, ale także ze stomatologiem.

3. Problemy z tarczycą

Schorzenia tarczycy mogą powodować nawracające bóle w okolicy uszu. Często towarzyszą im też inne objawy np. spadek lub wzrost masy ciała, problemy z włosami, uderzenia gorąca i zmienne nastroje.

4. Choroby kręgosłupa

Chory kręgosłup może objawiać się bólem ucha. Zwykle ból powodowany jest przez ucisk na nerwy w okolicy kręgów szyjnych, co jest związane przyjmowaniem niewłaściwej pozycji np. podczas siedzenia, jednak może być też objawem groźnego nowotworu kręgosłupa.

5. Problemy z szyjnymi węzłami chłonnymi

Powiększenie szyjnych węzłów chłonnych w czasie infekcji np. przeziębienia, zapalenia gardła czy zapalenia zatok jest normalne i świadczy o tym, że nasz organizm walczy z chorobą. Węzły chłonne na szyi powiększają się także w wyniku innych schorzeń bakteryjnych oraz wirusowych, co nie powinno nas niepokoić, o ile po około 2-3 tygodniach od ustąpienia objawów infekcji wszystko wróci do normy. Czasami tak się nie dzieje i powiększone węzły chłonne powodują dolegliwości podobne do bólu ucha.

Ból w okolicy ucha może też wskazywać na zawał serca, refluks żołądkowo-przełykowy, nowotwory jamy ustnej i gardła oraz wiele innych schorzeń, dlatego nigdy nie należy go bagatelizować.

