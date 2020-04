Rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa – czym się różnią?

Rezonans magnetyczny a tomografia komputerowa – różnice w metodzie obrazowania

Wykonanie badania obrazowego z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (MRI) jest możliwe dzięki temu, że urządzenie wytwarza pole magnetyczne o dużym natężeniu. By uzyskać dobrej jakości, szczegółowy obraz, pacjent umieszczony jest w klatce izolującej tzw. klatce Faradaya, a w jego kierunku emitowane są fale radiowe, które powodują namagnesowanie znajdujących się w jego ciele jonów wodorowych (protonów). W efekcie po zakończeniu nadawania fal radiowych jony wracają do początkowego stanu i w tym momencie same wysyłają sygnał radiowy. Tym samym proces ten umożliwia wychwycenie ich przez komputer i przekształcenie ich w szczegółowy obraz medyczny.

Z kolei tomografia komputerowa (TK lub CT) to badanie, do którego obrazowania wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące, emitowane przez lampę rentgenowską umieszczoną w poruszającym się wokół pacjenta urządzeniu. Następnie umieszczone w aparaturze detektory, rejestrują stopień pochłaniania promieniowania przez różnej gęstości tkanki ciała. Ostatecznie dane trafiają do programu komputerowego, gdzie są przetwarzane na czarno-białe obrazy przedstawiające przekrój badanego narządu.

Kiedy wykonuje się rezonans magnetyczny, a kiedy tomografię komputerową?

Rezonans magnetyczny wykorzystywany jest na przykład w diagnostyce nowotworów, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, naczyń krwionośnych, w tym serca, a także struktur mózgu. Z kolei tomografię komputerową zleca się między innymi przy urazach głowy, udarze mózgu, chorobach płuc, wątroby i trzustki, a także w monitorowaniu nowotworów. Rezonans magnetyczny jest badaniem bardziej szczegółowym, dlatego w przeciwieństwie do tomografii komputerowej, wykorzystuje się go do pogłębionej diagnostyki.

Co jeszcze różni rezonans magnetyczny od tomografii komputerowej?

Chociaż przebieg badania w obu przypadkach jest podobny, to badania różnią się czasem przeprowadzania procedury – rezonans magnetyczny trwa dłużej od tomografii, gdyż maksymalnie może odbywać się 90 minut, a tomografia tylko 30 minut. Ponadto rezonans magnetyczny można wykonywać u pacjentów bez względu na wiek, a tomografię tylko u dzieci powyżej 10. roku życia i dorosłych. Istotne jest także to, że rezonans magnetyczny jest badaniem droższym od tomografii komputerowej – jego cena jest zwykle dwa razy wyższa od TK.

Jakie są podobieństwa między MRI a TK?

Głównym podobieństwem jest przede wszystkim przebieg badania, gdyż w obu przypadkach pacjent kładzie się na stole, a następnie wraz z urządzeniem wsuwany jest w otwór aparatury, z tą różnicą, że w MRI urządzenie tworzy zamknięty tunel, a w TK tylko otwarty okrąg wokół pacjenta. Podczas obu badań pacjent musi pozostać nieruchomo w pozycji na wznak, a w trakcie procedury komunikacja odbywa się przez system mikrofonów i głośników. Ponadto podczas badań może być zastosowany środek cieniujący, który pozwala uzyskać bardziej szczegółowy obraz. Wśród podobieństw między badaniami jest także ich bezbolesny przebieg, a także brak skutków ubocznych (pod warunkiem, że TK nie jest wykonywana zbyt często i w krótkich odstępach czasu). Dodatkowo oba badania mają także przeciwwskazania: w rezonansie magnetycznym jest to posiadanie rozrusznika serca, pompy insulinowej, aparatu słuchowego itp., a w tomografii komputerowej to, że nie można jej wykonywać u kobiet w ciąży.

Czy ostatecznie lepiej wykonać rezonans magnetyczny, czy tomografię komputerową?

Nie można jednoznacznie określić, które z tych badań jest lepsze, jednak uznaje się, że ze względu na dokładność MRI może stanowić uzupełnienie TK, gdy jej wyniki są niewystarczające.

