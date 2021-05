Galwanizacja: leczenie energią elektryczną. Co to za zabieg?

Galwanizacja to zabieg fizjoterapeutyczny, który polega na leczeniu prądem. Wykorzystuje się go do uśmierzania bólu, łagodzenia stanów zapalnych, poprawienia krążenia. Na czym polega i jakie są wskazania do elektroterapii?

Galwanizacja – co to za zabieg?

Galwanizacja to inaczej elektroterapia, zabieg fizjoterapeutyczny, który polega na wykorzystaniu energii elektrycznej. Może działać przeciwbólowo i łagodzić dolegliwości wywołane np. urazami kończyn czy zwyrodnieniami stawów, a może również pobudzać mięśnie do pracy.

Jak działa elektroterapia?

Prąd przepływający przez tkanki stymuluje do pracy układ nerwowy. Pobudza mięśnie, łagodzi ból, obrzęki, stany zapalne, dlatego stosuje się go w leczeniu urazów kończyn oraz chorób zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa.

Dzięki stymulacji krążenia galwanizacja pomaga zapobiegać chorobom naczyniowym, takim jak zakrzepica. Pomaga również dotlenić komórki, co wpływa na lepszą kondycję organizmu.

Galwanizację stosuje się również w kosmetyce, by poprawić kondycję skóry. Zwiększa napięcie, ujędrnia ją, uelastycznia, stymuluje włókna kolagenowe do pracy. Działa również przeciwzapalnie i oczyszczająco, dzięki czemu można ją wykorzystać do leczenia trądziku.

Rodzaje terapii

Wyróżnia się dwa rodzaje galwanizacji, które różnią się między sobą w zależności od tego, jakiej elektrody używa fizjoterapeuta. Jedna z nich obniża napięcie mięśniowe, a druga je pobudza, co pozwala uzyskać różne efekty i zadziałać na inne schorzenia.

Galwanizacja anodowa – wykorzystuje anodę, elektrodę ujemną, obniżając pobudzenie komórek

Galwanizacja katodowa – wykorzystuje katodę, elektrodę dodatnią, stymulując mięśnie do pracy

Na czym polega zabieg?

Elektroterapia polega na umieszczeniu na ciele dwóch elektrod: anody (elektrody ujemnej) oraz katody (elektrody dodatniej). Przepływający między nimi prąd obniża napięcie mięśni, działając przeciwbólowo lub zwiększa je, stymuluje mięśnie do pracy.

Pacjent, który chce skorzystać z galwanizacji, musi się przygotować do zabiegu. Przede wszystkim powinien wydepilować, oczyścić oraz osuszyć skórę (nie może stosować wcześniej żadnych kosmetyków pielęgnujących ani balsamów). Konieczne jest też zdjęcie biżuterii i pozbycie się wszystkich metalowych przedmiotów, które mogą zaburzyć przebieg zabiegu.

Sam zabieg trwa od kilku do 20 minut, do czas, aż pacjent zacznie odczuwać delikatne mrowienie. Nie jest ono bolesne. O zakończeniu zabiegu decyduje fizjoterapeuta. Po elektroterapii może pojawić się lekkie zaczerwienienie skóry w obszarze, w którym znajdowała się elektroda. Nazywane jest ono rumieniem galwanicznym i dość szybko mija.

Polecane jest skorzystanie z kilku sesji terapeutycznych, które odbywają się w ramach jednego cyklu, np. 7 zabiegów przez 7 dni.

Gdzie można go wykonać?

O tym, czy pacjent może skorzystać z zabiegu elektroterapii, powinien zdecydować lekarz. Przed zabiegiem przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem, dowiadując się, jaki jest jego stan zdrowia, na jakie cierpi schorzenia, jakie leki przyjmuje na stałe.

Konieczne jest również uzyskanie wiedzy o tym, czy w przeszłości pacjent nie był poddawany skomplikowanym operacjom, w wyniku których w jego ciało wszczepiono metalowe implanty. Są one bezwzględnym przeciwskazaniem do skorzystania z tego typu fizjoterapii.

Jeśli z wywiadu medycznego wynika, że pacjent może poddać się galwanizacji, lekarz kieruje go do fizjoterapeuty, który dokona zabiegu. Elektroterapię wykonuje się w przychodniach rehabilitacyjnych i sanatoriach.

Wskazania do terapii prądem

Wskazaniem do wykonania elektroterapii są:

urazy kończyn

choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa

rwa kulszowa



zaniki mięśni

choroby neurologiczne

choroby układu krążenia

cellulit



poprawa kondycji cery

Przeciwskazania do elektroterapii

Nie każdy może skorzystać z elektroterapii. Przeciwskazaniami do wykonania zabiegu są:

ciąża

karmienie piersią

infekcje wirusowe i bakteryjne

choroby zakaźne

poważne stany zapalne skóry

rany na skórze

Ile kosztuje terapia?

Jeśli lekarz wystawi pacjentowi skierowanie na galwanizację, zabieg będzie bezpłatny i refundowany przez NFZ. W innym przypadku trzeba za niego zapłacić. Nie kosztuje jednak dużo, za jeden zabieg zapłacimy około 10 złotych.

