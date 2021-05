Fonoforeza: leczenie ultradźwiękami. Pomaga na bóle mięśni i stawów

Fonoforeza to forma fizjoterapii, która polega na leczeniu z wykorzystaniem ultradźwięków. Stosuje się ją w leczeniu urazów kończyn czy łagodzenia dolegliwości bólowych spowodowanych reumatoidalnym zapaleniem stawów lub innymi chorobami zwyrodnieniowymi. Kto może skorzystać z takiego zabiegu i jak on wygląda?

Co to jest fonoforeza?

Fonoforeza to zabieg, w którego trakcie do ciała pacjenta wprowadzane są leki za pomocą fal ultradźwiękowych. Dzięki temu trafiają głębiej i mocniej oddziałują na tkanki.

Ultradźwięki rozszerzają naczynia krwionośne, dzięki czemu do tkanek dostaje się więcej tlenu. Zmniejszają napięcie, obrzęk i ból, zwiększają rozciągliwość tkanek. Z tego względu szeroko stosuje się ją w fizjoterapii.

Właściwości leczenia ultradźwiękami

Leczenie za pomocą fal ultradźwiękowych:

działa przeciwbólowo

działa przeciwzapalnie

rozszerza naczynia krwionośne

masuje tkanki

rozluźnia napięcie mięśniowe

Wskazania do zabiegu

Fonoforeza jest wykorzystywana do leczenia urazów, złamań, łagodzenia bólu. Stosuje się ją w przypadku:

urazów kończyn (złamań, zwichnięć, skręceń)

nerwobóli



choroby reumatoidalnej stawów

choroby zwyrodnieniowej stawów

bólu kręgosłupa



przykurczy mięśni

zespołu Sudecka

zwapnień tkanek

halluksów

leczenia blizn

Na czym polega zabieg?

Fonoforeza to zabieg, który nie wymaga specjalnego przygotowania przez pacjenta. Musi on położyć się na leżance i odsłonić kończynę, która sprawia dolegliwości bólowe. Fizjoterapeuta smaruje głowicę urządzenia do emisji ultradźwięków lekiem, maścią lub żelem, a następnie przykłada ją do skóry pacjenta. Za pomocą fal ultradźwiękowych wprowadza lek pod skórę.

Cały zabieg jest bezbolesny i trwa krótko – maksymalnie do 10 minut. Pozwala natychmiast ukoić ból – dzięki ultradźwiękom naczynia krwionośne rozszerzają się, na skutek czego lek szybciej się wchłania.

Aby fonoforeza przyniosła trwałe efekty i zredukowała ból stawów czy mięśni (np. w przebiegu bólów zwyrodnieniowych) wykonuje się go kilkukrotnie w odstępach czasu. Najczęściej polecane jest skorzystanie z 5-10 sesji zabiegowych w zależności od stopnia natężenia problemu.

Przeciwskazania

Mimo że fonoforeza pozwala znacząco zredukować ból i obrzęk tkanek, nie każdy może skorzystać z zabiegu. Do przeciwskazań należą:

ciąża

choroby układu nerwowego (padaczka, choroba Parkinsona, nerwica, depresja)

choroby układu krążenia (zakrzepica, miażdżyca)

choroby urologiczne

alergie

implanty pod skórą

znamiona skórne

gruźlica

infekcje wirusowe i bakteryjne

choroby zakaźne

krwawienia z przewodu pokarmowego

Zabiegów nie przeprowadza się u dzieci i u osób, które znajdują się w trakcie terapii nowotworowej.

Gdzie wykonuje się zabieg?

Fonoforezę wykonuje się w przychodni rehabilitacyjnej albo w sanatorium. Ważne, by zabieg przeprowadzał fizjoterapeuta, który ma doświadczenie w leczeniu urazów kończyn, mięśni i stawów. Jest to istotne, ponieważ w trakcie fonoforezy mogą być aplikowane zarówno słabsze, jak i silniejsze leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Leki wprowadzane przez fizjoterapeutę

W trakcie zabiegu fizjoterapeuta wprowadza pod skórę pacjenta zarówno popularne i łatwo dostępne środki przeciwzapalne (np. ibuprofen), jak i leki zapisywane przez lekarza. Należą do nich ketoprofen czy meloksykam. Lekarz może zalecić również aplikację środków, które mają zdolność rozciągania blizn.

Fonoforeza borowinowa

Czasami w trakcie zabiegu wykorzystywany jest żel borowinowy, który ma zdolność hamowania stanów zapalnych. Pomaga zmniejszyć dolegliwości bólowe, poprawia również stan skóry. Taki zabieg nazywany jest wtedy fonoforezą borowinową.

Czytaj też:

Fizjoterapia – w czym może pomóc i kto powinien z niej skorzystać?Czytaj też:

Kinezyterapia. Na czym polega leczenie ruchem?Czytaj też:

Rehabilitacja – sposób na poprawę stanu zdrowia i powrót do pracy