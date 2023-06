Wzmożone pragnienie to niepokojący objaw, teraz łatwo go zbagatelizować

Nadmierne pragnienie zazwyczaj idzie w parze ze wzmożonym oddawaniem moczu i świadczy o zaburzeniach wodno-elektrolitowych w organizmie. Następstwem tego jest wypijanie dużej ilości płynów. Może być to objaw choroby, ale też sygnał, że u takiej osoby dochodzi do zaburzeń hormonalnych.

Wzmożone pragnienie a zaburzenia hormonalne

Zaburzenia hormonalne dotykają coraz większej ilości kobiet. Są związane z nieprawidłowym działaniem gruczołów produkujących hormony i wymagają konsultacji z endokrynologiem. Ich przyczyną mogą być schorzenia dotyczące narządów odpowiedzialnych za produkcję danego hormonu lub naturalne procesy zachodzące w organizmie. Wpływ może też mieć dieta, niezdrowy styl życia oraz stres.

Problemy hormonalne mogą objawiać się na wiele sposobów. Jednym z nich jest silne pragnienie. Zdarza się, że gwałtowne zmiany hormonalne odpowiadają za zaburzenia pracy ślinianek. Suchość w ustach jest skutkiem ubocznym między innymi zmian hormonalnych, które zachodzą na przykład w okresie menopauzy. Zaburzenia gospodarki hormonalnej mogą prowadzić również do innych chorób. Takie wzmożone pragnienie może być objawem zaburzeń funkcji tarczycy, a dokładnie mieć związek z nadczynnością tarczycy lub niedoczynnością tarczycy. Dotyczy to również kobiet, które cierpią na zespół policystycznych jajników oraz zbyt wysoki poziom androgenów w organizmie. Do nadmiernego pragnienia może też prowadzić choroba Addisona.

Pozostałe objawy zaburzeń hormonalnych

Jeśli nadmiernemu pragnieniu towarzyszą też inne objawy – warto skonsultować się z lekarzem. Będzie on w stanie ustalić przyczynę i zalecić odpowiednie leczenie lub dalsze badania, jeśli będzie to konieczne. Co jeszcze może świadczyć o zaburzeniach hormonalnych? Oto najczęstsze symptomy:



wahania wagi,

kołatanie serca,

nocne poty,

zaburzenia cyklu miesiączkowego,

zatrzymywanie wody w organizmie,

senność,

nerwowość,

nadmierne owłosienie,

spadek libido,

zmiany skórne.

Inne przyczyny ciągłego pragnienia

O ile nadmierne pragnienie jest czymś zupełnie naturalnym, gdy na dworze panują ekstremalnie wysokie temperatury, to objaw ten może niepokoić, gdy utrzymuje się stale i niezależnie od pogody. Przyczyną może być także intensywna aktywność fizyczna, spożywanie pikantnych i słonych posiłków oraz nadmierne picie alkoholu lub przyjmowanie dużej ilości słodkich napojów. Silne pragnienie mogą powodować także produkty, które działają moczopędnie. Taki stan jest również typowy dla kobiet w ciąży.

Może to być także obja nadmiernej utraty wody z naszego organizmu lub zaburzeń przyjmowania wody. Przyczyną może być też:



biegunka,

wymioty,

gorączka,

zażywanie niektórych leków.

Choroby związane z suchością w ustach

Jeżeli mimo odpowiednich praktyk w kwestii nawodnienia ciągle odczuwacie suchość w ustach, może to być symptom chorobowy.

Do potencjalnych przyczyn tego, że ciągle chce wam się pić, można zaliczyć następujące choroby:



cukrzyca,

kserostomia,

choroby jamy ustnej,

choroby podwzgórza (na przykład sarkoidoza),

moczówka prosta,

akromegalia,

zespół Conna,

choroby spichrzeniowe,

niewydolność nerek,

nerwica,

anemia.

