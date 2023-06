Ból w okolicy klatki piersiowej może oznaczać zupełnie co innego, niż nam się wydaje

Kłucie, ból lub kołatanie w klatce piersiowej przywodzą na myśl najczarniejsze scenariusze związane z chorobami układu sercowo naczyniowego. Okazuje się jednak, że przyczyna takich dolegliwości może być zupełnie inna, a część osób z pewnością bardzo zaskoczy. Mowa o schorzeniu, które określa się nerwicą serca.

Ból w klatce piersiowej jako objaw nerwicy serca

Nerwica serca to zespół objawów, które mogą przypominać poważną chorobę serca. Pojawia się wtedy ból w klatce piersiowej, kołatanie serca. W rzeczywistości jednak w ten sposób manifestują się zaburzenia nerwicowe, a więc jej podłoże tkwi w naszej psychice, a to z kolei powoduje objawy somatyczne. Pojawiają się one jako skutek przeciążonego układu nerwowego, czego powodem może być przewlekły stres, traumatyczne wydarzenia, szybkie tempo życia.

Osoby, które po raz pierwszy doświadczają nerwicy serca, mogą niepokoić się o swoje życie. Wynika to właśnie z faktu, że takie dolegliwości zdają się mieć bardzo poważną przyczynę. Chory może odczuwać symptomy, które można powiązać na przykład z zawałem serca lub innymi chorobami mięśnia sercowego. Dlatego pacjenci, którzy po raz pierwszy doświadczają symptomów nerwicy serca – mogą szukać pomocy na pogotowiu.

Jakie są inne objawy nerwicy serca?

Objawy nerwicy serca występują ze strony układu nerwowego, a także układu krążenia. Towarzyszy im lęk, niepokój, a niekiedy także obawa o własne życie – to z kolei jeszcze bardziej wzmaga napięcie, a w konsekwencji może przyczyniać się do nasilenia dolegliwości. Inne objawy, które mogą pojawiać się przy nerwicy serca, to:



nierówne bicie serca,

przyspieszone tętno,

płytki i przyspieszony oddech,

poczucie duszności,

zawroty głowy,

osłabienie,

nadmierna potliwość,

suchość w ustach,

nudności i wymioty,

trudności w skoncentrowaniu się.

Objawy te zazwyczaj pojawiają się nagle i trwają od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Później samoistnie ustają.

Jak odróżnić nerwicę serca od zawału serca?

Typowy ból związany z chorobą wieńcową powoduje uczucie ucisku lub dyskomfortu w przedniej części klatki piersiowej. Może też promieniować w okolice szyi, żuchwy, ramienia lub kończyny górnej. Może temu towarzyszyć też uczucie drętwienia.

Z kolei ból przy nerwicy serca jest tępy i określany jako kłucie, które nasila się i zmniejsza. Pojawia się w klatce piersiowej, najczęściej w okolicy przedsercowej, ma charakter zmienny i zazwyczaj poprzedzony jest stresem. Nie promieniuje do innych części ciała. Może pojawiać się w sytuacjach stresowych, ale też występować niespodziewanie, na przykład podczas codziennych czynności. Jeśli dolegliwości pojawiają się w spoczynku i spowodowane są sytuacją stresową – świadczą prawdopodobnie o nerwicy serca. W chorobach serca ból występuje zazwyczaj w trakcie wysiłku lub bezpośrednio po aktywności fizycznej.

Co robić w przypadku wystąpienia objawów nerwicy serca?

Ważne jest jednak, żeby nie bagatelizować objawów i wykluczyć choroby serca jako przyczyny, dlatego osoba z dolegliwościami wskazującymi na nerwicę serca powinna skonsultować się z lekarzem i wykonać odpowiednie badania: EKG serca, ECHO serca, a także całodobowe monitorowanie pracy serca (Holter EKG). Somatycznym podłożem dolegliwości mogą być także inne choroby, takie jak: arytmia serca, niedoczynność tarczycy czy zatrucie, na przykład przedawkowaniem kofeiny. Jeśli okaże się, że jest to nerwica serca, a inne przyczyny zostaną wykluczone – kolejny krok to poszukanie podłoża tych dolegliwości. W tym celu wskazana jest konsultacja psychologiczna i psychiatryczna.

