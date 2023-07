Problemy z koncentracją mogą być objawem wysokiego cholesterolu

Szacuje się, że zbyt wysoki poziom cholesterolu ma około 20 milionów Polaków. To z kolei zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych (przede wszystkim zawału serca) i przedwczesnej śmierci. Pierwsze objawy tego schorzenia zauważane są dość późno, ponieważ na początku nie powoduje ono znaczących zmian. Z tego właśnie powodu wysoki poziom cholesterolu nazywany jest „cichym zabójcą”. Choroba ta najczęściej dotyka osób po 45. roku życia, a także ludzi z nadwagą i otyłością. Sposobem na wykrycie zmian w organizmie jest systematyczne wykonywanie badań krwi. Okazuje się, że jednym z niespecyficznych objawów zbyt wysokiego cholesterolu są problemy z koncentracją.

Problemy z koncentracją a wysoki cholesterol

Osoby ze zbyt wysokim poziomem cholesterolu często nie zdają sobie sprawy ze swojego stanu, dopóki nie zostaną poddane odpowiednim badaniom lub podwyższony cholesterol nie wywoła u nich poważnych problemów zdrowotnych. Choroba ta może mieć różnorodne objawy, a jednym z nich są problemy z koncentracją oraz pamięcią. Choć z pozoru raczej nie kojarzymy tych symptomów z poziomem cholesterolu w organizmie, to warto mieć to na uwadze.

„Zły cholesterol” ma szkodliwy wpływ na mózg. Wpływa on na wiele procesów, które zachodzą w naszym organizmie – działa nie tylko na funkcjonowanie układu krążenia, ale również właśnie koncentrację oraz inne nieprawidłowości w pracy układu nerwowego, a w konsekwencji obniżenie zdolności poznawczych. Możemy przez to zapominać więcej rzeczy, mieć problemy ze skupieniem uwagi.

Badanie opublikowane w czasopiśmie „Journal of the American Geriatrics Society” wykazało, że wysokie poziomy lipoprotein o niskiej gęstości (zły cholesterol, inaczej LDL) mogą wpływać na pamięć.

Inne objawy wysokiego cholesterolu

Do pozostałych objawów wynikających z nadmiernego gromadzenia się cholesterolu zalicza się między innymi:



żółtaki umiejscawiające się na ścięgnach Achillesa i na palcach rąk,

kępki żółte na powiekach (nie zawsze jednak są one związane ze zbyt wysokim poziomem cholesterolu),

tzw. rąbek starczy rogówki.

Pozostałe symptomy swoje źródło mają zazwyczaj w powikłaniach związanych z wysokim poziomem cholesterolu, na przykład wynikają z miażdżycy. Można do nich zaliczyć bóle nóg (jest to skutek trudniejszego przepływu krwi przez blaszki miażdżycowe w naczyniach), bóle w klatce piersiowej (wynikają z „zatkanych” naczyń wieńcowych serca). Sprawdźcie też inne nieoczywiste objawy wysokiego poziomu cholesterolu.

Przyczyny wysokiego poziomu cholesterolu

Wysoki poziom cholesterolu we krwi jest poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Co może się przyczyniać do jego podwyższenia? Negatywny wpływ ma między innymi:



mała aktywność fizyczna,

nieprawidłowa masa ciała,

palenie papierosów,

spożywanie alkoholu,

nieodpowiednia dieta z dużą ilością tłustego jedzenia.

Do czynników ryzyka wysokiego poziomu cholesterolu we krwi należy:



płeć (u kobiet po menopauzie wzrasta poziom cholesterolu LDL),

wiek (mężczyźni w wieku 45 lat i starsi oraz kobiety w wieku 55 lat lub starsze są narażeni na zwiększone ryzyko),

obciążająca historia rodzinna.

Czytaj też:

Więcej czasu na darmowe badania. Kto może skorzystać?Czytaj też:

Duże wahania poziomu cholesterolu i trójglicerydów to większe ryzyko alzheimera