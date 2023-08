Czy wątroba boli? Odpowiedź może zaskoczyć. Co oznacza ból wątroby?

Wątroba to jeden z największych narządów wewnętrznych człowieka. Leży pod przeponą i pełni wiele ważnych funkcji. Uczestniczy w przemianie lipidów, węglowodanów oraz białek. Bierze udział w procesie usuwania toksyn z organizmu. Neutralizuje między innymi alkohol i amoniak. Produkuje żółć niezbędną do trawienia tłuszczów. Wspomaga pracę układu odpornościowego poprzez unieszkodliwianie różnych drobnoustrojów. To jedyny organ zdolny do samoregeneracji.

Czy wątroba boli?

Wątroba nie jest unerwiona czuciowo, więc występowanie bólu w obrębie narządu nie jest możliwe. Dolegliwości określane mianem „bólu wątroby” dotyczą tkanek, które sąsiadują z gruczołem. Gdy funkcje wątroby ulegną zaburzeniu, powiększa się i zaczyna uciskać na pobliskie struktury. Chory odczuwa wówczas bóle lub skurcze brzucha, zlokalizowane głównie po prawej stronie. Ma wrażenie pełności i obrzmienia.

Po czym poznać, że wątroba choruje?

Chora wątroba długo nie daje żadnych specyficznych objawów. Dlatego uszkodzenie lub niewydolność narządu trudno zdiagnozować. Symptomy można łatwo zbagatelizować lub przypisać innym schorzeniom. Po czym zatem poznać, że wątroba odmawia posłuszeństwa? Ważnym sygnałem alarmowym jest między innymi zażółcenie skóry i białek oczu, a także zmiana koloru moczu ze słomkowego na ciemnożółty (to oznaki nagromadzenia bilirubiny w organizmie). Zaniepokoić powinny również dolegliwości gastryczne (wzdęcia, gazy, uczucie ciężkości). Wskazaniem do wizyty u lekarza jest także:

niewyjaśniona utrata masy ciała,

brak apetytu,

przewlekłe zmęczenie,

uporczywy świąd skóry,

osłabienie,

obrzęk ciała itp.

W zaawansowanych stadiach uszkodzenia wątroby pojawia się tak zwany „żabi brzuch”. Jego występowanie to skutek uboczny nagromadzenia płynu w jamie brzusznej. Skóra na brzuchu staje się napięta, a naczynia krwionośne wokół pępka są poszerzone i doskonale widoczne (ten stan określa się mianem „głowy meduzy”). Na ciężkie upośledzenie funkcji wątroby wskazuje także krwawienie z przewodu pokarmowego.

Czynniki ryzyka uszkodzenia wątroby

Niestety często na upośledzenie funkcji wątroby „pracujemy” sami. Uszkodzeniom narządu sprzyja niehigieniczny tryb życia – palenie papierosów, unikanie aktywności fizycznej i picie dużych ilości alkoholu. Do niewydolności narządu prowadzić może również niewłaściwa dieta – obfitująca w tłuszcze oraz proste węglowodany. Długotrwałe farmakoterapie również mocno obciążają wątrobę. W razie wystąpienia niepokojących objawów – dolegliwości ze strony układu pokarmowego, zmian skórnych lub ogólnego pogorszenia samopoczucia – należy skonsultować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, który po przeprowadzeniu wywiadu medycznego wskaże odpowiedni sposób postępowania i wypisze skierowanie do specjalisty. Diagnozą oraz leczeniem zaburzeń pracy wątroby zajmuje się hepatolog.

Lekarz rozpoznaje zaburzenia w pracy wątroby na podstawie testów laboratoryjnych z krwi (tak zwane próby wątrobowe). Może zlecić też wykonanie dodatkowych badań, na przykład USG lub tomografii komputerowej. Leczenie sprowadza się przede wszystkim do wyeliminowania czynników zakłócających pracę narządu. Nierzadko konieczne jest przyjmowanie leków i zmiana nawyków żywieniowych.

