Najzdrowsze pozycje do spania. Jakie korzyści z nich płyną?

Wiele osób podczas pandemii koronawirusa doświadczyło problemów ze snem. Próbując poradzić sobie z nową rzeczywistością, niektórzy spali dłużej niż zwykle, inni zaś doświadczali bezsenności. Pomimo zmian w rutynie dnia, ważne jest, aby zachować regularny harmonogram snu. Nasza pozycja do spania może odgrywać rolę w samopoczuciu i pomóc czerpać większe korzyści ze snu.

Spanie na plecach jest najzdrowsze

Według National Sleep Survey tylko 10 procent osób śpi na plecach. Ta pozycja ma jednak wiele zalet, które warto wykorzystać. Spanie na plecach może pomóc zmniejszyć ból szyi ze względu na wsparcie kręgosłupa. Pozycja ta może pomóc w trawieniu, szczególnie jeśli idziemy spać krótko po ciężkim posiłku. Jednak osoby śpiące na plecach, które chrapią, częściej kończą z bezdechem sennym, ponieważ ta pozycja może spowodować zwężenie dróg oddechowych. W takim przypadku lepsza jest pozycja boczna.

Korzyści ze spania na boku

Wiele osób twierdzi, że śpi na boku. Badanie przeprowadzone w 2015 roku na Uniwersytecie Stony Brook wykazało, że ta pozycja snu może pomóc zmniejszyć ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych. Spanie na boku oczyszcza również drogi oddechowe i poprawia przepływ krwi i krążenie w sercu, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla osób z bezdechem sennym, a jednocześnie zapewnia wysokie ciśnienie krwi. Dopóki dobrze układasz poduszkę, nie musisz martwić się bólem pleców i szyi podczas snu.

Spanie na brzuchu – zalety

O wiele mniej osób śpi na brzuchu, więc wydaje się, że jest to najmniej popularna pozycja do spania. Mimo to ma swoje zalety. Na przykład osoby śpiące na brzuchu mogą łatwiej oddychać, więc osoby z bezdechem sennym lepiej odpoczywają w tej pozycji. Co ciekawe, podobnie jak pozycja do spania na plecach, spanie na brzuchu jest również idealne dla osób, które zwykle cierpią na niestrawność i inne problemy trawienne. Spanie na brzuchu zwiększa nacisk na stawy, co sprawia, że ​​jest mało korzystne dla osób z bólami stawów i szyi.

