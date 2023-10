Ból łydek a wysoki cholesterol. Mają więcej wspólnego niż się wydaje

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie ma wątpliwości – każdego roku z powodu chorób sercowo-naczyniowych umiera aż 18 milionów ludzi na całym świecie. Zbyt wysokie stężenie cholesterolu LDL może prowadzić do rozwoju miażdżycy, zawału serca czy udaru. Wiele osób ma hipercholesterolemię i nawet o tym nie wie. Okazuje się, że jeden z objawów można wyczytać z łydek.

Dlaczego bolą łydki? Przyczyny

Łydki mogą boleć z wielu różnych powodów. Jedną z przyczyn może być nadmierny wysiłek fizyczny, prowadzący do przeciążenia. Bardzo często dochodzi do tego u biegaczy oraz u osób trenujących squash czy tenis, po urazie w obrębie mięśnia płaszczkowatego. Dyskomfort w łydkach może być związany z nadmiernym napięciem mięśniowym, gdy zbyt długo chodzimy na szpilkach lub siedzimy przez wiele godzin w nieodpowiedniej pozycji. Inny możliwy i często spotykany powód bólu łydek to problemy z krążeniem, spowodowane m.in. wysokim stężeniem cholesterolu we krwi. Skutki mogą być bardzo poważne – choroby sercowo-naczyniowe, na czele z udarem mózgu, miażdżycą, zawałem i PAD, czyli chorobą tętnic obwodowych.

Co jeszcze boli przy wysokim cholesterolu?

Im wyższe stężenie cholesterolu, tym większe negatywne skutki dla zdrowia. Warto uważnie obserwować swój organizm i sygnały z niego płynące. Często pacjenci mówią, że pierwszym objawem, jaki u siebie zauważyli,był ból łydek, który nasilał się podczas chodzenia, wspinania się po schodach albo ćwiczeń. Towarzyszył im także w stanie spoczynku, a nawet podczas snu. Zdarzało się, że ból promieniował aż do pośladków i towarzyszyło mu osłabienie kończyn dolnych oraz skurcze łydek. Te dolegliwości spowodowane były nieprawidłowym przepływem krwi przez zatkane tętnice. Nie oznacza to jednak, że przy wysokim cholesterolu bolą tylko nogi – dolegliwości mogą pojawić się np. w okolicach klatki piersiowej, gdy dojdzie do choroby niedokrwiennej serca. Przy wysokim cholesterolu mogą również boleć stawy czy głowa.

Czym grozy wysoki cholesterol?

Im wyższy poziom cholesterolu w organizmie, tym większe negatywne skutki dla zdrowia. Gromadzenie się blaszek miażdżycowych w tętnicach prowadzi do wielu poważnych chorób, w tym do rozwoju PAD (ang. peripheral artery disease), czyli choroby tętnic obwodowych. Jeśli choroba nie zostanie odpowiednio wcześnie rozpoznana, może dojść do niedrożności tętnic. Konsekwencją mogą być nawet amputacje kończyn. Skutkiem wysokiego cholesterolu może być zawał serca, udar mózgu. Pacjentom, którzy zmagają się z hipercholesterolemią, zalecana jest dieta roślinna.

