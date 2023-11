Ból kolan to nie tylko nieprzyjemna dolegliwość. Może oznaczać poważne schorzenie

Ból kolan często jest przez nas lekceważony. Przyczyny szukamy zazwyczaj w stłuczeniach, nadmiernej masie ciała lub przeciążeniu wywołanym wysiłkiem fizycznym. Problem zaczyna się wtedy, gdy dolegliwość ta utrudnia normalne funkcjonowanie. Okazuje się, że może być to objaw poważnej choroby, dlatego nie należy bagatelizować tego symptomu i jeśli nie mija po kilku dniach – konieczne jest skonsultowanie się w tej sprawie z lekarzem.

Ból kolan jako objaw reumatoidalnego zapalenia stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest najczęstszą chorobą zapalną stawów. Zazwyczaj rozpoczyna się ona w młodym lub średnim wieku i prowadzi do uszkodzeń stawów oraz innych powikłań. Aktualne możliwości leczenia pozwalają jednak zachować sprawność, dzięki czemu pacjent może normalnie funkcjonować.

Reumatoidalne zapalenie stawów atakuje te same miejsca po obu stronach ciała. Na początku dotyczy to drobnych stawów rąk i stóp, jednak wraz z rozwojem schorzenia – zajęte zostają też inne stawy. Może się jednak zdarzyć, że początek choroby polega na zapaleniu jednego dużego stawu – na przykład stawu kolanowego. Wtedy chory odczuwa ból, ale też trudności podczas wstawania, siadania, poruszania się. Tym objawom może też towarzyszyć torbiel Bakera (dochodzi wtedy do gromadzenia się płynu zapalnego na tylnej powierzchni kolana). Pacjent może mieć wtedy też tendencję do ustawiania kończyny w takiej pozycji, by odczuwany dyskomfort był jak najmniejszy (konsekwencją tego mogą być przykurcze lub zaniki niektórych grup mięśni).

Jakie są inne objawy reumatoidalnego zapalenia stawów?

Reumatoidalne zapalenie stawów dotyka około 1 na 100 osób (trzykrotnie częściej choroba ta występuje u kobiet niż u mężczyzn). U większości chorych schorzenie to rozwija się dość podstępnie, nie dając na początku żadnych objawów i może minąć wiele miesięcy, zanim chory zacznie szukać pomocy.

Do głównych objawów reumatoidalnego zapalenia stawów zalicza się przede wszystkim symetryczny ból i obrzęk. Dolegliwości bólowe zazwyczaj pojawiają się w nocy (czasami rano) i w zależności od zaawansowania choroby mijają po kilku chwilach lub w ciągu następnych godzin. Towarzyszy temu także ograniczenie ruchomości oraz sztywność. Może pojawić się również deformacja stawów i guzki reumatoidalne. U chorego może występować także:



tkliwość stawu na ucisk,

uczucie suchości w oczach oraz jamie ustnej,

spadek wagi,

stan podgorączkowy lub gorączka,

obniżony nastrój,

przewlekłe zmęczenie.

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów hamuje niszczenie stawów, ale też zmniejsza objawy, dlatego ważne jest, by nie bagatelizować powyższych objawów, tylko udać się do lekarza, by móc jak najszybciej uzyskać pomoc.

Czym jeszcze może być spowodowany ból kolan?

Ból kolan nie musi być jednak spowodowany reumatoidalnym zapaleniem stawów. Powodów może być więcej, jest to między innymi:



choroba zwyrodnieniowa stawów,

zapalenie kaletki maziowej stawu kolanowego,

zapalenie więzadła właściwego rzepki,

zapalenie ścięgien,

zapalenie stawu rzepkowo-udowego,

skręcenie stawu kolanowego,

zwichnięcie lub złamanie rzepki,

zerwanie więzadła krzyżowego przedniego.

Przyczyną dolegliwości nie musi być jednak choroba, ponieważ ból kolan może mieć też związek z urazami podczas aktywności fizycznej.

