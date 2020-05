Czy maseczki na twarz pomagają ograniczyć podjadanie?

Chcesz wypić kawę i zjeść ulubionego rogalika? Zapewne właśnie zdałeś sobie sprawę, że nie możesz tego zrobić bez zdjęcia maseczki z twarzy. Mało tego, nie możesz tego zrobić, dopóki nie przeniesiesz się do miejsca, w którym nie ma innych ludzi – na przykład do domu, wszak tego wymaga teraz GIS. Z maskami zwisającymi wokół naszych podbródków nie da się też jeść ani pić bez rozlewania płynu na maskę lub napełniania jej okruchami.

Czytaj także:

Koronawirus. Czy można jeść na ulicy? GIS opublikował aktualizację Q&A

Ale być może niezręczność noszenia maski na twarz w przypadku spontanicznej przekąski może być błogosławieństwem. Podejrzewam, że gdybyśmy pomyśleli o tym, czy będzie to w porządku: wypić kawę i zjeść rogalika, jednocześnie próbując izolacji społecznej na ruchliwym chodniku, pewnie nie zrobilibyśmy tego. A następnym razem, gdy mijamy sklep z pieczywem, prawdopodobnie tego nie zrobimy.

Ale wpływ maski na zmianę zachowania żywieniowego może wykraczać poza zapobieganie spontanicznym zamówieniom na wynos. Czy maska ​​na twarz może zmienić nasze wzorce żywieniowe również w domu? Pomyśl o sytuacjach, w których bezmyślnie jemy. Wkładamy jedzenie do ust albo palcami (orzechy, ciasteczka) lub narzędziem takim jak widelec lub łyżka (frytki, lody). Nasze usta są gotowe na przyjęcie jedzenia, a kęs może zostać spożyty tak szybko, że kilka sekund później nie pamiętamy, że faktycznie coś zjedliśmy. Jak często gryziemy kawałek ciasteczka, gdy zdejmujemy wypieki z blachy do pieczenia lub wkładamy do ust kilka pomidorów koktajlowych, gdy robimy sałatkę, tak naprawdę nie zauważając tego?

Czytaj także:

Maseczki własnej roboty? Ten materiał jest najlepszy

Maseczka może być bronią w walce z podjadaniem

Może to właśnie jest skuteczny sposób ograniczenia bezmyślnego jedzenia. Posiadanie maski na ustach wydłuża czas między impulsem do jedzenia, zdobyciem jedzenia, dostarczeniem go do ust, a następnie... usunięciem maski! Czy czas potrzebny do zdjęcia maseczki, aby włożyć jedzenie do ust, wystarczy, aby zmienić bezmyślne jedzenie w uważne? Wystarczyłoby zdjąć maskę, aby nie zabrudziła się czekoladą lub sosem pomidorowym z resztek pizzy, więc potencjalny podjadacz mówi: czy naprawdę chcę teraz jeść? A jeśli tak, to czy powinienem jeść czekoladę, pizzę, czy coś bardziej odżywczego i mniej kalorycznego?

Mało prawdopodobne jest noszenie masek na twarz w domu, chyba że istnieje obawa o przeniesienie wirusa między osobami mieszkającymi w domu. Mówi się, że noszenie masek ograniczyło dotykanie ust i nosa rękami. Oczywiście, jeśli są przykryte kawałkiem papieru lub materiału, nasze ręce nie mogą do nich dotrzeć. Mamy nadzieję, że oduczymy się tego nawyku.

Może maski na twarz pomogą nam również oduczyć się bezmyślnego nawyku wkładania wszystkiego do ust. I to może być również pomocne w odchudzaniu. Jednym z problemów związanych z bezmyślnym jedzeniem jest to, że zaprzeczamy sobie, że to się dzieje. Czasami, gdy jesteśmy zdenerwowani i jemy emocjonalnie, wciągamy łyżkę po łyżce lody, a może chipsy, dopóki nie zjemy wszystkiego. Chęć przejadania się jest często tak silna, że ​​przytłacza naszą powściągliwość. Jeśli mamy maseczkę ​​na twarzy, potrzeba rozpoczęcia emocjonalnego objadania się może sprawić, że zerwiemy maskę i zanurzymy się w woreczku z chipsami... Ale zdejmowanie maski może wysłać nam alarm. Czy naprawdę chcę tego? Obecność maski w pobliżu może spowodować, że pomyślimy: „jeśli teraz założę maskę, będę mógł przestać jeść”.

Czytaj także:

Eksperci: Osoby z problemami układu oddechowego muszą zachować szczególną czujność podczas epidemii