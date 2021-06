Jak twój telefon może wpływać na to, co jesz i ile ważysz? Nowe badania

Nowe wyniki badań przeprowadzonych na ponad 53 tys. koreańskich nastolatków wskazują, że osoby, które korzystają ze smartfonów więcej niż 2 godziny dziennie częściej sięgają po wysokoprzetworzone produkty i rzadko jedzą owoce i warzywa.

Naukowcy wykazali, że nastolatki, które ponad 3 godziny dziennie poświęcają na korzystanie ze smartfona, są bardziej narażone na nadwagę i otyłość.

Osoby, które tylko wyszukują informacje za pomocą telefonów komórkowych mają zdrowsze zwyczaje żywieniowe w porównaniu z tymi, którzy wykorzystują aparaty telefoniczne do rozmów, używania mediów społecznościowych, komunikatorów, a także gier komputerowych lub słuchania muzyki i oglądania filmów.

Jesteś tym, co jesz? W tym popularnym sloganie należałoby uwzględnić jeszcze najnowsze zdobycze technologii. Smartfony, bez których większość ludzi na świecie nie wyobraża już sobie życia, mają decydujący wpływ nawet na to, czym się żywimy na co dzień. Potwierdzają to najnowsze wyniki badań przeprowadzonych w Korei Południowej.

Po przeanalizowaniu wyników internetowej ankiety, w której wzięło udział ponad 53 tys. młodych ludzi badacze doszli do wniosku, że to, w jaki używamy telefonów komórkowych może bezpośrednio oddziaływać nawet na to, co na co dzień jemy i ile ważymy.

Jak smartfony przejęły kontrolę nad naszą codzienną dietą?

W najgorszej sytuacji są osoby, którym smartfon towarzyszy dłużej niż 5 godzin w ciągu dnia. To właśnie oni najczęściej sięgają po "śmieciowe jedzenie", słodkie napoje gazowane, fast foody i produkty typu instant, którymi szybko zaspokajają głód.

Choć badania dotyczyły tylko nastolatków, to nawet w tej grupie badanych zaobserwowano, że na nadwagę i otyłość najczęściej cierpiały osoby, które nie korzystały z telefonów tylko do wyszukiwania niezbędnych informacji, ale przez większą część czasu wykorzystywały różne multimedialne funkcje tego narzędzia – oglądały filmy, słuchały muzyki, grały w internetowe gierki lub czytały e-booki.

Dlaczego telefony komórkowe mogą szkodzić naszej sylwetce?

Specjaliści ds. żywienia ostrzegają, że kiedy zbyt długo wpatrujemy się w ekrany smartfonów, mamy tendencję do tego, by się przejadać. Łatwo tracimy wtedy kontrolę nad sobą – albo jemy zbyt szybko i niedokładnie przeżuwamy żywność, albo bezmyślnie podjadamy. Nie pozostaje to bez wpływu na nasz układ trawienny, a proces wysyłania do mózgu sygnału świadczącego o tym, że jesteśmy syci, zostaje zakłócony. Jemy wtedy więcej i mniej rozsądnie.

Jak temu zaradzić? Naukowcy sugerują, by wyrobić sobie nawyk odkładania telefonu wtedy, kiedy jemy i skupianiu się tylko na spożywaniu posiłku. Pomocne może być także ustawianie limitów czasu, po którym smartfon sam się wyłączy i ograniczenie korzystania z tego narzędzia tuż przed snem, by nasz organizm mógł się wyciszyć i zregenerować w nocy.

