Te oznaki wskazują na bulimię. Łatwo zauważysz je u bliskich

Szacuje się, że obecnie ponad 8 milionów ludzi ma zaburzenia jedzenia. Niestety tylko jedna na dziesięć osób otrzyma potrzebne leczenie. Standardowy zakres występowania zaburzeń odżywiania wynosi od 12 do 25 lat. Zaburzenia odżywiania są uważane za chorobę psychiczną, ponieważ wypaczone postrzeganie umysłu powoduje, że ludzie nie odżywiają się normalnie. Spośród wszystkich chorób psychicznych zaburzenia odżywiania mają najwyższy wskaźnik umieralności. Nawet jeśli dana osoba otrzyma pomoc, czasami szkody wyrządzone ciału są nieodwracalne, a 20 procent umrze z powodu komplikacji. Kluczem do walki z bulimią jest wczesne leczenie, co oznacza, że ​​przyjaciele i członkowie rodziny muszą mieć się na baczności i obserwować objawy u swoich bliskich.

Najczęstsze objawy osób z bulimią:

1. Po jedzeniu idą do łazienki

Jednym z najbardziej znaczących objawów walki z zaburzeniami odżywiania jest to, że po jedzeniu idzie się zwymiotować posiłek. Jeśli zauważysz, że twój ukochany je ogromne ilości jedzenia i idzie do łazienki, może to oznaczać kłopoty. Uważaj, aby zobaczyć, ile czasu spędzają również w łazience, ponieważ wymioty i sprzątanie po nich może zająć trochę czasu. Chociaż ciężko jest o tym myśleć, wymiociny mają specyficzny zapach i można je wyczuć wszędzie. Rozejrzyj się po dolnej części deski sedesowej i sprawdź, czy pozostały jakieś resztki.

2. Próchnica zębów i czerwone oczy

Kwasy żołądkowe podnoszą się na powierzchnię podczas czyszczenia i mogą pozostawić spustoszenie w jamie ustnej. Kwas żołądkowy narusza też tkanki ust. Oczyszczanie wymaga dużej siły i mięśni. Kiedy ktoś ciągle wykonuje tę czynność, narusza naczynia krwionośne w oczach. Uważaj na przekrwione oczy, które wydają się nie wracać do normy. Może to być znak, że dana osoba często wymiotuje.

3. Wahania masy

Wahania masy ciała są największym wskaźnikiem problemu z zaburzeniami odżywiania. Jednak kolejnym znakiem, że coś jest nie tak, jest to, że ktoś chce nosić duże, workowate ubrania w upalne lato. Obojczyk to kolejny obszar, który zawsze pokazuje, kiedy waga znajduje się na niebezpiecznym poziomie. Osoby z bulimią jedzą też duże ilości na raz. Jeśli zauważysz brak znacznej ilości jedzenia lub odkryjesz stosy opakowań z ciastek z przekąskami i innych produktów spożywczych, może to oznaczać, że wystąpił problem.

4. Problemy z nastrojem

Kiedy dana osoba ma zaburzenie odżywiania, nie otrzymuje odpowiednich składników odżywczych, których potrzebuje jej ciało. Mózg potrzebuje witamin i minerałów do funkcjonowania. Ponieważ bulimik oczyszcza większość, jeśli nie całość pożywienia, składniki odżywcze w organizmie są niskie. Brak odżywiania może zaburzać funkcjonowanie mózgu, co może powodować zaburzenia nastroju.

