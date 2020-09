Masz nadciśnienie? Oto 10 potraw, których nie powinieneś jeść

Jeśli cierpisz na nadciśnienie, wiedz, że nie jesteś sam. Według American Heart Association duża część społeczeństwa faktycznie ma nadciśnienie, ale o tym nie wie, ponieważ przez większość czasu nie doznaje wielu oczywistych objawów – do czasu, kiedy problem faktycznie narasta do takich poziomów, że sama dieta i ćwiczenia to za mało. Jeśli masz nadciśnienie i nie jest ono prawidłowo leczone, twój układ krążenia może zostać poważnie uszkodzony, a to z kolei może w dalszej kolejności prowadzić do innych poważnych problemów, takich jak zawał serca i udar, a być może także śmierć.

Są rzeczy, które możesz zrobić, aby pomóc kontrolować ciśnienie krwi, a zaczyna się to od żywności, którą spożywasz. Twój najlepszy możliwy ruch w tej kwestii? Unikanie potraw, które podnoszą ciśnienie krwi. Jednak, czy wiesz, co konkretnie może przyczynić się do pogorszenia sytuacji? Poniżej podsumowaliśmy listę 10 najgorszych pokarmów na nadciśnienie, abyś mógł raz na zawsze wyeliminować winowajców swojego problemu z diety.

Czego nie należy jeść przy nadciśnieniu?

